Las Claras contempla cinco siglos de ‘Platería de ambos mundos’

No es fácil resumir quinientos años de historia, pero más complicado todavía es reunirlos. Sin embargo, la última exposición de la Fundación Cajamurcia cumple ambos propósitos: por un lado, ofrece una amplia perspectiva del arte de la platería desde el siglo XV hasta comienzos del XX y, por otro, se asegura su cometido con una colección que supera las 125 piezas, la mayor parte de ellas, nunca antes expuestas.

Y es que la muestra Platería de ambos mundos, inaugurada este martes en Las Claras en el marco del XXV Congreso Nacional de Historia del Arte, está compuesta principalmente por útiles procedentes de colecciones privadas, lo que otorga al proyecto una pátina de exclusividad difícilmente igualable. De hecho, para encontrar una muestra de este calibre hay que remontarse al año 2019, cuando la propia Fundación Cajamurcia presentó la muestra Platería antigua española y virreinal americana (siglos XV-XIX), compuesta por cerca de doscientas piezas, entre vasijas, fuentes, cubiertos, sonajeros, cajas y candeleros.

Aquella ya estaba comisariada por los catedráticos de Historia del Arte Jesús Rivas (Universidad de Murcia) y José Manuel Cruz (Universidad Complutense de Madrid), que se han convertido en los hombres de confianza de la fundación en el marco de lo que es, a todas luces, un proyecto a medio e incluso largo plazo en torno a la platería. De hecho, ya hubo otra exposición similar y con los mismos protagonistas en 2006, y como aquella, la que Las Claras acoge hasta el próximo 23 de noviembre pretende contribuir a «conversar, estudiar y difundir un patrimonio de gran valor e historia» como este, en palabras de Carlos Egea Krauel, presidente de la entidad organizadora.

Una visitante contempla las obras expuestas / Juan Carlos Caval

Religiosa, doméstica y civil

Entre las más de 125 piezas expuestas, hay trabajos de carácter religioso, doméstico y civil. Es más, la muestra se organiza en distintas secciones, como ‘Culto’, ‘Comedor’, ‘Despacho’ y ‘Tocador’, así como ‘Piezas extranjeras’ y ‘Modernismo’, de carácter más general. Estas «ilustran la riqueza y los múltiples usos y funciones de la platería», señalan desde la organización, que advierte a los visitantes de que en sus vitrinas encontrarán cálices, hostiarios, incensarios, fuentes, bandejas, saleros, vinagreras, especieros, escribanías, candeleros, jarros y palanganas.

Pero, además, los interesados podrán realizar un recorrido único por la evolución de la platería desde el Gótico hasta el Modernismo, pasando por estilos como los del Renacimiento, el Barroco, el rococó o el neoclásico, y hacerlo, por supuesto, con una perspectiva que abarca la amplitud del globo. «Su propio título refleja un discurso ambicioso: mostrar la historia de este arte en un marco geográfico amplio, con la diversidad de escuelas y aportaciones tanto de Europa como de América», precisan desde la Fundación Cajamurcia. Aunque España, como es lógico, ocupa un lugar destacado en esta exposición.

En este sentido, destacan en esta muestra una cruz tardogótica de Pamplona y otra del siglo XVII de Valladolid, así como bandejas madrileñas del siglo XVIII y bandejas modernistas de Barcelona y Santiago de Compostela. Pero también cálices y fuentes italianas y vajilla francesa e inglesa. Por otro lado, la aportación americana se hace presente con piezas singulares como vinajeras de Guatemala y un rico jarro barroco de México. La muestra se completa con objetos de especial refinamiento, como un frasco y cajitas esmaltadas de tocador o una caja renacentista de esponsales procedente de Estrasburgo, decorada con un curioso programa iconográfico en el que no falta la mitología.

Por último, cabe destacar la edición de un catálogo que, según sus responsables, «tiene gran valor e interés para los estudiosos del arte de la plata», igual que los de las tres exposiciones anteriores (pues, además de las de 2006 y 2019, hubo otra en 2009). Además, en él se insiste en la especial vinculación que tuvo en tiempo la ciudad de Murcia con este arte, como demuestra la calle Platería.