Actores de ‘Star Wars’, ‘One Piece’ y Marvel pasarán por Murcia este fin de semana

El Klahadore de la versión de Netflix de One Piece. Un barquero kubaz de The Mandalorian. La maestra jedi togruta Shaak Ti de los episodios 1, 2 y 3 de Star Wars. Y Toad y Quill de Deadpool y Lobezno. O lo que es lo mismo: los actores Alexander Maniatis, Chris Bartlett, Orli Shoshan, Danny Ramos y Nilly Cetin. Ellos serán los protagonistas de la cuarta edición del salón Manga Experience, que tendrá lugar este fin de semana –sábado y domingo– en el Cuartel de Artillería de Murcia, que se consolida como una cita de referencia para los amantes de la cultura pop en el sureste español.

La cita, que pretende acoger visitantes de toda España e, incluso, de fuera de nuestras fronteras nacionales, ofrecerá a los interesados una «experiencia renovada» con más de trescientos espectáculos, talleres, concursos y actividades interactivas. Así lo anunciaron este martes sus responsables, Tony Fernández y Yolanda Castaño, durante un encuentro con la prensa en el que estuvieron acompañados por varios concejales y el dibujante murciano Salva Espín, otro de los protagonistas del programa.

Los organizadores, Salva Espín y varios concejales con el cartel del salón. / Ayto. Murcia

A la cita también asistirán Berni Sanjuán, especialista en Dragon Ball, y el colectivo artístico 3Anchors, responsables de la adaptación ilustrada de El conde de Montecristo. Además, los amantes del cosplay podrán conocer a Giulietta Zawadzki y Ace Cosplay, mientras que el apartado digital reunirá a algunos de los nombres más influyentes en el entretenimiento online, entre ellos San Pito Pato, Shenronz y Seldion. También habrá combates de sable láser, exhibiciones de K-pop y videojuegos.