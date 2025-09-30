"Es difícil leer la ‘Roca española’ de Gaya sin emocionarse"

El patrimonio artístico nacional es prácticamente inabarcable, pero cualquiera al que se le pregunte por sus principales baluartes –sea experto en la materia o no– citará El Prado como centro de referencia. Y lo hará porque el museo madrileño, además de ser uno de los más importantes de Europa –y, por tanto, del mundo–, es también, como dice su director, Miguel Falomir, la pinacoteca de todos los españoles (no solo de los de la capital). El valenciano lo tiene claro y, de hecho, desde que asumiera el cargo hace ya más de ocho años, una de sus principales obsesiones ha sido abrir sus puertas, acercarlo a la ciudadanía, derribando barreras tanto económicas como mentales. En definitiva, ha apostado por desacralizarlo –como demuestran propuestas como ‘El Prado de noche’–, por despojarse de la etiqueta de ‘solemnidad’ que algunos cuelgan es los museos.

Su campaña, es evidente, está surtiendo efecto: el año pasado, El Prado batió –con 3,4 millones– su récord de visitantes, y su trabajo no ha pasado desapercibido para el Comité Español de Historia del Arte (CEHA), cuyo vicepresidente es el alhameño Joaquín Cánovas. Tanto es así que mañana recibirá en Murcia el premio que otorga cada año esta entidad en el marco de su anual congreso, que este año se celebra en la capital del Segura coincidiendo con el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad. Además, aprovechando su visita, ofrecerá una conferencia a partir de las 20.00 horas en el Aula de Cultura de Cajamurcia, en la Gran Vía: se titulará ‘Museos e Historia del Arte. A propósito del Prado’, y sobre ella le hemos preguntado en esta entrevista.

En primer lugar, felicidades: el miércoles recibe en Murcia el premio del Comité Español de Historia del Arte (CEHA). ¿Qué supone para usted este reconocimiento?

Una enorme satisfacción. Que te premien tus colegas es particularmente agradable y, además, desmiente tantos lugares comunes sobre el cainismo de los españoles.

Lo recibirá en el marco del XXV Congreso Nacional de Historia del Arte. ¿Qué le parece esta iniciativa?

Siempre es bueno que los profesionales de una disciplina se reúnan cada tanto para reflexionar sobre ella. Pero en este mundo cambiante, donde los perfiles laborales cada vez se difuminan más y el avance tecnológico es avasallador, resulta incluso necesario.

Y, ya que está por aquí, nos dedicará unas palabras: ‘Museos e Historia del Arte. A propósito del Prado’. ¿Un pequeño adelanto de lo que nos ha preparado?

Hablaré de la historia del arte como una profesión en permanente evolución y trataré de ilustrarlo a través del Museo del Prado y de mi propia experiencia.

Parece obvio el papel de los museos y los historiadores del arte en la puesta en valor de nuestro patrimonio, pero este congreso pretende centrarse en el papel que tienen las ciudades o en su relación con las artes y el patrimonio. ¿Hay un trabajo que hacer todavía para fortalecer esos lazos, se sienten de algún modo solos o como en una suerte de burbuja? Le pregunto como director de una institución como El Prado en una ciudad tan particular (y grande) como Madrid.

La relación de las ciudades y la historia del arte siempre ha sido muy estrecha. Recuerdo a André Chastel afirmar que la historia del arte nació de la historia de los artistas y la historia de los artistas de la historia de las ciudades. El orgullo ciudadano se manifestó en una exaltación de sus vecinos ilustres y así se empezó a prestar atención a algunos artistas. Respecto al Prado, es un museo que está localizado en Madrid, efectivamente, aunque a través del programa ‘Prado Extendido’ está también presente en muchas otras localidades. Pero, en cualquier caso, es un museo nacional con dimensión internacional. Eso tiene ventajas, pero también inconvenientes respecto a los museos locales, que pueden relacionarse de un modo más estrecho con sus ciudadanos y participar más activamente en la vida local.

Aún así, creo que en los últimos años se ha hecho una puesta grande por, no sé si democratizar el Prado –porque, en realidad, siempre ha estado al servicio del pueblo–, pero sí por acercarlo al público general. ¿Cómo va esa lucha por, entre comillas, desacralizar el o los museos? ¿Sigue costándole a la gente acercarse a estos espacios por la serenidad que desprenden?

Como he dicho muchas veces, no hay excusas económicas para no visitar el Prado, pues puede hacerse todos los días de forma gratuita. Si no se visita –aparte de porque uno no quiera, que está en todo su derecho a que no le gusten los museos–, es más por cuestiones culturales y sociales. Mucha gente piensa que es una institución demasiado solemne y cree que no se sentiría a gusto en ella. Por eso son importantes los programas educativos y de mediación e iniciativas como ‘El Prado de noche’, que permite una visita gratuita en un ambiente más desenfadado.

Por cierto, no es la primera vez que viene a Murcia. ¿Conoce nuestra red de museos? ¿Qué valoración hace?

Conozco algunos museos: el de Bellas Artes -donde hay obra del Prado y con el que hemos colaborado en varias ocasiones-, el de Salzillo, el del Convento de Santa Clara... No me atrevería a valorar la red como tal –carezco de suficiente información–, pero los que he tenido la suerte de visitar me han parecido todos excelentes.

Algún préstamo han hecho desde el Prado en los últimos años, efectivamente, y recientemente incorporaron a su colección permanente una obra de Gaya (aunque no es el único murciano en sus fondos: por ahí andan Pedro de Orrente, Rafael Tegeo, Inocencio Medina Vera, etc.). No sé si es una encerrona, pero... ¿una valoración de nuestros artistas me puede hacer? O, al menos, un comentario sobre los que más le atraigan.

Orrente siempre me ha atraído. Estudié en Valencia, donde hay importante obra suya, y he escrito sobre los Bassano, con uno de los cuales, Leandro, tuvo estrecha relación. Y me resulta imprescindible Gaya en su larga, compleja y variada relación con el Museo del Prado. Es difícil leer su Roca española sin emocionarse.