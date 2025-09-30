Inma Pelegrín presenta su premiada novela ‘Fosca’ en Cartagena

El Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena abre esta tarde la temporada de presentaciones literarias con la escritora lorquina Inma Pelegrín, quien llega a la ciudad portuaria con su novela Fosca –publicada hace unos días y ganadora del premio Lumen 2025– debajo del brazo. El acto, presentado por la autora Vega Cerezo, arrancará a las 20.00 horas en la biblioteca Josefina Soria y la entrada es libre, hasta completar aforo.

Fosca es la primera novela de la autora, ganadora de cinco premios de poesía. Se trata de un thriller rural y de una «antinovela de iniciación» donde la ternura resiste entre la polvareda y la oscuridad. Narra las vivencias de Gabi, quien se deberá enfrentar a un crimen para siempre. Aunque no consigue identificar al culpable, sabe que solo puede ser obra de alguien cercano. Mientras avanza la fosca –esa densa tolvanera que recorre las ramblas y cubre todo de calima, incluso las certezas–, el protagonista intenta sacar la verdad a la luz y vengarse.

Pelegrín, licenciada en Psicología, ha publicado diferentes obras de poesía como Trapos sucios (2008), Óxido (2008, Premio de Poesía ‘Gerardo Diego’), Cuestión de horas (2012, Premio Hispanoamericano de Poesía ‘Juan Ramón Jiménez’), Error de cálculo (2016), Todas direcciones (2020, Premio ‘Antonio Machado’, en Baeza) y La teoría de las cosas (2022, Premio de Poesía ‘Ciudad de Jaén’).