Cuatro claves para abrir el ciclo de abono del Víctor Villegas

La Sala Narciso Yepes del Víctor Villegas acogerá esta tarde un concierto muy especial. Para empezar, porque hablamos del primero de la temporada dentro del ciclo de abono del auditorio regional, y, para continuar, porque la formación protagonista será la murciana La Tempestad, grupo de referencia en el ámbito de la interpretación historicista en España. Además, la actuación servirá para conmemorar el primer cuarto de siglo del proyecto dirigido por Silvia Márquez.

Pero el principal atractivo del concierto, aquello que lo hace verdaderamente relevante, es que, por primera vez, se podrá escuchar en Murcia la integral de los conciertos para dos, tres y cuatro claves de Johann Sebastian Bach. Así, La Tempestad ofrecerá al público un ‘seis por uno’, ya que el programa se compone de tres conciertos para dos claves, dos para tres y uno para cuatro. Alfonso Sebastián, Javier Artigas, Javier Núñez y la propia Silvia Márquez serán los encargados de sentarse ante las teclas de este piano de cuerda barroco.

En concreto, resulta particularmente interesante la interpretación del último, en La menor: «Se trata de una obra única en su género, ya que es un arreglo de Bach del Concierto para cuatro violines en Si menor de Antonio Vivaldi. La colección de la que forma parte había llegado años antes a manos del compositor alemán, despertando en él una profunda admiración», señalan desde La Tempestad, que contará sobre las tablas, demás de con los citados, con Peter Biely (violín), Lorea Aranzasti (violín), Antonio Clares (viola), Guillermo Turina (violonchelo) y Jorge Muñoz (contrabajo), que son quienes habitualmente acompañan a Márquez en las actuaciones del grupo.

La energía del Café Zimmermann

La formación murciana ya ha presentado este programa con gran éxito en escenarios de referencia como los de Daroca (en 2014) y Zaragoza (en 2021). «Ahora, Murcia podrá vivir por primera vez esta experiencia irrepetible, enmarcada en la temporada 2025/26 del Auditorio Víctor Villegas de la capital murciana», apuntan. Además, sobre el escenario habrá cuatro claves construidos por prestigiosos artesanos contemporáneos, pero inspirados en modelos históricos. En concreto, son obra de Raúl M. Sevillano, Joop Klinkhamer, Titus Crijnen y Andrea Restelli, los dos primeros del año 2000 y los dos siguientes de 2011.

El objetivo de La Tempestad es recrear el espíritu del mítico Café Zimmermann de Leipzig (Alemania), donde semanalmente –durante la década de 1730– se daban cita para tocar, a uno o varios teclados, los virtuosos alumnos del propio Johann Sebastian Bach. «Cada vez que interpretamos estos conciertos se renueva la sensación de estar en diálogo con la energía creadora de Bach, pero también con la de sus discípulos, que tocaban en el legendario café de Leipzig», comenta Márquez.