Morochos y Saurom actuarán en la programación de conciertos de Puerto Lumbreras

Puerto Lumbreras celebra sus fiestas del 2 al 7 de octubre con una programación musical variada que reunirá a artistas de distintos estilos, desde la canción melódica hasta el rock y la música urbana . Los conciertos tendrán lugar principalmente en la Caseta Municipal y la Carpa Joven de la localidad.

El ciclo arrancará el jueves 2 de octubre con la inauguración oficial, que incluirá la actuación de la Orquesta Panter Show y Sami DJ.

El viernes 3 será uno de los platos fuertes con el concierto de Mocedades en la Caseta Municipal. Esa misma noche, la Carpa Joven ofrecerá los tributos a La Oreja de Van Gogh y El Canto del Loco.

El ambiente festivo continuará el sábado 4, con la presencia de Les Castizos en la Carpa Joven, acompañados por DJ Rajobos, Nevs y artistas locales.

El domingo 5 el protagonismo se dividirá entre la Caseta Municipal, donde actuará Raya Real, y la Carpa Joven, que acogerá el concierto del dúo Morochos.

La música rock tendrá su espacio el lunes 6 con una nueva edición del Nogalte Rock, que contará con Saurom como cabeza de cartel, junto a los grupos Alambrada y Katk.

Finalmente, el martes 7 de octubre, coincidiendo con la festividad de la patrona, cerrarán la programación los conciertos de Javi Medina en la Carpa Joven y de Essencial The Music of Abba en la Caseta Municipal, antes del tradicional castillo de fuegos artificiales.

Seis noches de conciertos que combinan música española con propuestas actuales y géneros variados para todos los públicos y que forman parte de la programación alternativa de las fiestas de la Virgen del Rosario.