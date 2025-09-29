La Filmoteca regional retoma su actividad en Cartagena

La Filmoteca de la Región de Murcia Francisco Rabal, dependiente del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), reanuda en octubre su actividad en Cartagena con un ciclo que se prolongará hasta finales de diciembre. La programación incluye un total de doce largometrajes dirigidos por figuras como Francis Ford Coppola, Ingmar Bergman, Clint Eastwood, Roberto Rossellini, Charles Chaplin o Martin Scorsese, además de producciones más recientes como las de Johnny Depp, Gianni Troilo y el cineasta murciano Juan Albarracín.

Las proyecciones tendrán lugar todos los jueves a las 18:30 horas en la sala de la Fundación Mediterráneo de forma gratuita hasta completar aforo.

El ciclo comenzará el 2 de octubre con Megalópolis (2024), la más reciente película de Francis Ford Coppola, un proyecto largamente desarrollado y estrenado en salas el pasado año.

El 9 de octubre se proyectará Crisis (1946), primer largometraje de Ingmar Bergman, que dirigió con tan solo 27 años tras su paso por el teatro.

La programación continuará el 16 de octubre con Los puentes de Madison (1995), dirigida e interpretada por Clint Eastwood junto a Meryl Streep.

El 23 de octubre será el turno de Modigliani, Tres días en Montparnasse (2023), cinta dirigida por Johnny Depp sobre el pintor y escultor Amedeo Modigliani.

El mes se cerrará el 30 de octubre con Borromini y Bernini: Eternos rivales (2023), de Gianni Troilo, una película que aborda la relación entre los dos grandes arquitectos.