Bad Bunny actuará en el descanso de la Super Bowl

El puertorriqueño Bad Bunny será el protagonista del espectáculo del descanso de la Super Bowl de 2026 en Santa Clara (California) el próximo 8 de febrero, informó este domingo la NFL.

El cantante coge el testidgo de Kendrick Lamar, el responsable de hacerlo en 2025 en Nueva Orleans en la Super Bowl entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles. La Super Bowl de 2026 se disputará en el Levi's Stadium de Santa Clara el próximo 8 de febrero.

"Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para yo pudiera llegar y anotar un 'touchdown'... esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL", aseguró Bad Bunny en declaraciones facilitadas por la NFL.

"Bad Bunny representa la energía y la cultura vibrante que definen la música de hoy en día. Como uno de los artistas más influyentes del mundo, su habilidad única de unir géneros, lenguajes y públicos le convierte en una elección emocionante para subir al escenario del espectáculo del descanso del Súper Bowl", afirmó Jon Barker, directivo de la NFL.

Bad Bunny, ganador de tres premios Grammy, actuará en un espectáculo del descanso de la Super Bowl que está patrocinado por Apple desde 2023.