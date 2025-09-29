Abdón Alcaraz: "Sería sensacional escuchar un '¡Elvis vive!' tras el espectáculo"

Rock's King Tribute presenta su producción “Remember Elvis: Aloha from Hawaii”, un gran espectáculo concebido en Murcia, que rinde homenaje a Elvis Presley ejecutando orquestalmente los 22 temas interpretados en el mítico concierto de 1973 “Aloha from Hawaii”.

Será un concierto sinfónico único —más de 40 artistas entre músicos y la Coral Discantus—, fiel reflejo del histórico concierto transmitido en vivo por satélite el 14 de enero de 1973. Aquel evento sin precedentes, protagonizado por Elvis Presley junto a la Joe Gercio Orchestra, cautivó a más de mil millones de espectadores, convirtiéndose en el espectáculo musical más visto hasta entonces y revolucionando para siempre la difusión de la música en directo.

Rock's King Tribute cuenta con la excelente voz de Willy Climent (posiblemente uno de los mejores émulos europeos de Elvis); los arreglos y dirección orquestal corren a cargo del pianista y compositor Abdón Alcaraz, y el eje principal del proyecto lo cierra el excelente baterista Fiti Espejo, uno de los mejores de España en el estilo country/blues. Destacados músicos como el guitarrista Paco Dodero, el bajista Fran Persin, un grupo de 10 vientos dirigido por Ginés Aznar y 16 coristas de la Coral Discantus bajo la dirección de Ángel Carrillo complementarán la noche. El espectáculo contará además con las colaboraciones especiales de Miguel Ángel Orengo en percusión orquestal y del violinista Alberto Núñez. La dirección de sonido estará a cargo de Pepe Moreno.

Este 2025, coincidiendo con el 90 aniversario del nacimiento del Rey del Rock, el proyecto cobra una significación aún mayor. Será un homenaje a su legado imperecedero, oportunidad única para revivir la magia de aquel momento histórico.

¿Qué es "Aloha from Hawaii"?

[Abdón Alcáraz] No es solo el primer trabajo del ciclo Remember Elvis que la banda Rock’s King Tribute presentará el próximo 2 de octubre en el Teatro Circo de Murcia. Por lo icónico del concierto —grabado en directo en 1973 y emitido mundialmente vía satélite por primera vez— y por su peculiar repertorio, homenajeamos al Rey del Rock en su mayor esplendor con una ejecución fiel. No es un simple cover ni una adaptación, sino una transcripción sinfónica precisa que nos traslada a lo que sucedió en 1973. Queremos recordar aquel espectáculo maravilloso cuidando cada detalle musical y escénico.

[Willy Climent] Fue el mejor concierto de todos los tiempos de Elvis Presley, retransmitido por primera vez vía satélite a todo el planeta. Es un referente absoluto en la historia de la música.

[Fiti Espejo] Para mí es un show lleno de emoción y sentimientos hacia aquella noche histórica. Lo hacemos con todo el respeto y el cariño del mundo para rendir homenaje a Elvis.

¿Cuánto tiempo habéis empleado en esta aventura? ¿Cuándo y cómo se puso en marcha?

[Willy] Hemos empleado mucho, mucho, mucho tiempo en esta aventura. Se puso en marcha cuando tres locos nos pusimos de acuerdo en arrancarla: el señor Abdón Alcaraz, el señor Fiti Espejo y un servidor.

[Fiti] Lo llevamos en marcha ya un tiempo, y hemos querido hacerlo justamente ahora, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Elvis. Parece que Dios nos ilumina para hacer “Aloha from Hawaii”, y lo hemos hecho con todo el cariño.

[Abdón] Por un lado está la escucha: no se puede tocar a Elvis si no has escuchado a Elvis, y eso te ocupa una vida entera —y yo ya tengo cuarenta y tantos—; por otro, el trabajo de planificación, ensayos y, sobre todo, el de sentarse ante el papel pautado y comenzar, de oído, a transcribir todos los instrumentos, incluidos los coros. Este proceso comenzó a finales de 2021 y, en 2024, me pasé cuatro meses —de infinitos días e infinitas horas— transcribiendo todo el concierto, lo más complejo que he realizado en mi vida. Lo pusimos en marcha en junio de 2024 con un concierto en directo que nos dio una grabación audiovisual sólida y nos demostró que era posible. Ha sido un trabajo duro, arriesgado y largo, pero también hermoso, ilusionante y, sobre todo, sincero: refleja nuestro respeto y amor por Elvis y por la música en general.

"Aloha from Hawaii" fue un concierto muy icónico. ¿Por qué os habéis fijado precisamente en él?

[Willy] Nos hemos fijado en este concierto porque para mí fue el culmen del reinado del Rey del Rock and Roll, Elvis Presley.

[Fiti] No es el Elvis más desenfadado: es un Elvis más contenido porque sabía que lo estaba viendo el planeta entero, y no podía estar moviendo la pelvis en ese momento. Eligieron un repertorio con un contenido más coral e instrumental, y eso lo hace una preciosidad y una emoción tocarlo.

[Abdón] Aparte de su calidad musical y de lo trascendente que fue, este concierto me traslada a un pasado lejano: yo era un chaval de 18 años que compaginaba el estudio del piano en el conservatorio con Óptica en la universidad. En época de exámenes escuchaba a Elvis en el cassette del coche, y concretamente este concierto. No solo era motivador, sino que, desde la sinceridad, era prometedor: me prometí que algún día tocaría esos temas, que algún día estaría en un escenario disfrutando de una pasión regalada —la de Elvis— y una pasión ingerida, aceptada, quizá no entendida en ese momento, pero enfocada a entregar mi vida a la música. Por eso es tan motivador para mí convertir aquel sueño en una realidad.

"No es una imitación de Elvis, sino un sentido homenaje, un tributo a su figura"

¿Cómo habéis trabajado para capturar la esencia de ese show en particular? ¿Esta propuesta va más allá del concepto 'cover'? Trasciende el concepto de concierto convencional. ¿Es un musical, tiene relato?

[Willy] No es una imitación de Elvis, sino un sentido homenaje, un tributo a su figura. No me vais a ver haciendo los movimientos exactos que él hacía, pero sí rindiéndole un cálido homenaje con todo lo que tengo, sea mucho o poco. Eso lo decidís vosotros.

[Fiti] Es emocional, no es un musical ni un simple cover: es un homenaje que teníamos que hacer por el contenido que tenía. Las colaboraciones han sido muy importantes, pero para mí era una deuda en el corazón.

[Abdón] Willy, que es el auténtico “Elvis” del grupo, lo considera más que un trabajo: es un acto de generosidad y disfrute —¿de qué otra manera podría hacerse?—. Fiti, desde el respeto y como ideólogo del asunto, lo valora como un homenaje que debe ir más allá del cover. Yo, por mi parte, puedo decir que hemos trabajado y seguimos trabajando muy duro, con niveles de alta exigencia, y más teniendo en cuenta que este concierto es 'made in Murcia' (para bien o para mal). He tratado de sacar lo mejor de cada uno de los músicos que nos acompañan —más de cincuenta— y, para eso, solo desde la generosidad y la profesionalidad se puede implicar a tanta gente. Trasciende cualquier concepto: este concierto, el que vamos a ejecutar, es algo muy único y exclusivo. No es un musical: es una vida, la nuestra, y a través de ella nuestra visión de la música y, por ende, de Elvis. La esencia se adquiere con el tiempo. He intentado ser muy conciso en la escritura musical, a la vez que trataba de sacar lo mejor de cada músico —desde la orquesta sinfónica y el coro hasta el sexteto base, incluido el cantante—. Mi labor es motivar, y esa es la única manera de lograr esa cercanía a una realidad musical que, aunque distante en tiempo y espacio de cada uno de nosotros, evoca un momento de sincera emoción. Y en eso está la esencia de todo.

¿Cómo se ha producido la reunión entre músicos de orígenes, a priori, tan diversos? ¿A quién se le ocurrió poner en marcha esta aventura? ¿Cómo ha sido la colaboración entre Willy, Fiti y Abdón?

[Fiti] Ha sido toda una aventura. Además de tocar la batería, también me encargo de la producción musical, así que esto tiene un trasfondo más amplio que la mera satisfacción artística. La colaboración ha sido muy fluida, porque compartimos la misma pasión: Willy aporta su voz y su interpretación, Abdón su dirección musical y su visión compositiva, y yo contribuyo con los arreglos y la experiencia en producción. Todo esto demuestra que se puede hacer un espectáculo de gran nivel con músicos de Murcia y alrededores, respetando las partituras y los arreglos originales. Nuestro encuentro estaba predestinado desde hace tiempo, alrededor de 2005-6, cuando junto a Paco Dodero nos embarcamos en el proyecto 'Zapatos de Gamuza Azul'. Aunque entonces no fue muy aceptado, ese recuerdo nos motivó para terminar lo que un día empezamos, ahora algo más viejos, más sabios y también más vivos. Se forjó una amistad sólida que ha hecho que la colaboración sea natural y fluida: la amistad es amor sin restricciones, y en este sentido, el aporte final más importante de cada uno es el arte en su máximo esplendor, la bandera que cada uno porta en su montura.

La idea viene de hace años. ¿Qué pasó durante este tiempo?

[Willy] La idea fue madurando hasta convertirse en un homenaje sincero y profundo, más allá de la simple imitación, y la ilusión de rendir tributo a Elvis nunca se perdió. La intervención personal refleja cómo todo ese recorrido vital y musical se transformó en el impulso definitivo para el proyecto: la vida continuó, con sus experiencias y aprendizajes, pero nunca se olvidó aquel inicio atrevido que quedó pendiente. Ese recuerdo fue el detonante para juntarse y crear Rock's King Tribute y montar “Remember Elvis”. Aloha From Hawaii”. Aunque los años pasaron, lo importante fue no quedarse con las ganas y dar el paso para iniciar esta nueva etapa, consolidando la amistad y la pasión compartida que hizo posible el proyecto.

¿Cómo está planteado el desarrollo del show? ¿Sigue alguna cronología?

[Willy] Es exactamente el mismo que hizo Elvis. El mismo orden de las canciones. Respecto al traje, he de decir que no es exactamente el mismo, sino que el sastre ha intentado capturar la esencia del traje maravilloso con el águila americana predominando en todo.

[Abdón] Planteamos un show que pretende trasladarnos en el tiempo, a 1973, y musicalmente así se muestra. Hemos sido muy estrictos en cuidar cada detalle, desde el repertorio hasta la escenografía, desde el sonido hasta la iluminación, y en eso reside la verdadera dificultad y el verdadero reto. Todo dentro de nuestras posibilidades reales. En este sentido encuentro solo una palabra para definir nuestro show: Sinceridad. El resultado es un proyecto que combina esfuerzo, fidelidad y pasión, donde cada detalle, desde la música hasta la escenografía y la vestimenta, ha sido cuidadosamente considerado para acercarse lo más posible a la experiencia original, sin perder la autenticidad de cada uno de los protagonistas.

Abdón, tú te has encargado de los minuciosos arreglos y la brillante dirección orquestal. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad a la que te has enfrentado?

[Abdón] En general, todo ha sido muy complejo, partiendo del audio del que disponemos de la grabación original (de 1973), y, por motivos evidentemente tecnológicos, que en verdad no refleja la realidad de lo acontecido en el Aloha from Hawaii, lo cual ha sido un arma de doble filo. Si bien ha hecho costosa la identificación de las melodías de todos los instrumentos (por separado), me ha dejado pie a poner mi granito de arena en la orquestación (atrevido, valiente, ¡pero hazlo!). En cualquier caso, el reto más duro al que me enfrenté fue al transcribir las excelentes voces de los coristas que en este concierto acompañan al Rey del Rock: 4 registros (soprano, contralto, tenor, bajo) con 2 voces diferentes cada uno, y en algunos momentos (demasiados) con la intervención de tenor, soprano y bajo solistas… Eso fue lo más duro. Solamente sentí que esto era posible cuando terminé de transcribir el coro, y fue lo que no solo me convenció de que era posible, sino que además el poder analizar estas voces a la vez que la voz del propio Elvis reforzó la idea de que estaba haciendo algo que merecía la pena, pues no es lo mismo escuchar la voz que ir al detalle musical, y en eso entendí la verdadera grandeza de la voz de Elvis. Por eso es el Rey, inigualable e inimitable; recordado por la garganta en este caso de Willy Climent, sin mayor intención que revivir y elevar la figura del genio de Memphis.

"Solamente sentí que esto era posible cuando terminé de transcribir el coro"

El elenco es asombroso (más de 40 artistas sobre el escenario). ¿Cómo habéis conseguido reunirlos, persuadirlos?

[Abdón] El alma o, por decirlo de una manera más musical, el rock&roll lo pone el sexteto base, que repite, y que, además de Willy, Fiti y un servidor, cuenta con dos de los mejores guitarristas del estilo Memphis del panorama musical europeo, como son Paco Dodero y Sergio Pérez, y con la solidez y 'soniquete' (como diríamos los flamencos), en este caso Rithm&Blues and 'walking bass', de Francisco Herraiz en el bajo eléctrico. En todo momento hemos contado con el cariño, apoyo y simpatía de Ángel Carrillo (director de la Coral Discantus y de la Orquesta de Jóvenes de la UCAM): ha contagiado a 19 valientes de la coral que se han convertido en elemento ya indispensable para este espectáculo. Es difícil contagiar nuestro impulso primario a cada uno de los músicos que han decidido embarcar en estos 4 años que llevamos de lucha; no obstante, son y han sido familia, y como tal comparten y viven este proyecto. Eso es de agradecer, es lo difícil.

¿Qué supuso en su momento el descubrimiento de Elvis, su figura y su obra, en vuestras vidas? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué significa para vosotros, a nivel personal, interpretar la música de Elvis Presley?

[Willy] Interpretar las canciones del Rey no es una imitación, sino un homenaje: cada interpretación busca transmitir la unión de lo terrenal con lo espiritual que caracterizaba a Elvis, especialmente en piezas como “American Trilogy”.

[Abdón] No tengo claro si a Elvis se le descubre o simplemente un día te das cuenta de que formas parte de su universo. En cualquier caso, para mí es un honor intentar ejecutar cualquiera de sus canciones al piano, y un inmenso respeto, pues Elvis no andaba solo, se rodeó de los mejores músicos del planeta. Como poco, hay que sentir respeto, admiración y valentía. Cada día me pregunto si soy digno, si estaré a la altura. Eso me da alas para seguir en el camino que moldea al músico, en el camino exigente y sacrificado de querer cada día al menos hacerlo lo mejor posible.

¿Cuál es la canción de Elvis que más disfrutáis tocar en vivo, por qué? ¿Qué aspecto de su vida os inspira más a la hora de subiros al escenario?

[Willy] “American Trilogy”. Para mí, cada interpretación transmite la sensación de que Elvis podía, y de hecho hacía, unir lo terrenal con lo espiritual, mezclando todos los instintos humanos con la idea de que hay un más allá; algo que trasciende todo, y que él resume en la frase: “La muerte no es el final, hay algo más, y ese algo es Dios”. Por eso considero que “American Trilogy” es un auténtico bombazo emocional que me encanta cantar.

[Abdón] Coincido con el señor Guillermo Climent 'Willy'. “American Trilogy” es el tema que me ponía y me pone la piel de gallina. Es la obra más profunda, sincera, emocionante y, sobre todo, reflejo de la sinceridad, respeto y valor que el propio Elvis dio a la música, viniera de donde viniese. Es una canción que une y que libera a la persona de cualquier adjetivo; es libertad, y en eso inspira hasta más no poder.

Más allá de la música, ¿qué mensaje o sentimiento queréis que el público se lleve a casa después de ver el show?

[Abdón] Lo más importante es que se divierta, disfrute y se emocione con nosotros. Sería maravilloso que cuando la gente llegara a su casa rescatara esos discos, cintas, videos, esa obra del gran Elvis y quisiera volver a ponerla en su lista de favoritos de Spotify… Se trata de dar, aportar, recordar, homenajear, poner nuestro granito de arena en el que es merecido recuerdo eterno del Rey del rock. Sería sensacional escuchar: ¡Elvis vive! Eso es.

2027, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Elvis, puede ser el gran momento de este proyecto. ¿Qué se necesita para hacerlo crecer?

[Abdón] Es más que evidente que no nos metimos en esta odisea por nada. Este hecho estuvo en nuestra mente desde el inicio en 2021, de ahí que sigamos perfeccionando y mejorando. No obstante, el sentimiento inicial no es oportunista; el éxito es efímero, aunque jamás le hacemos ascos. Este proyecto necesita sobre todo ilusión, amor por parte de todo el mundo que quiera formar parte de la familia Rock’s King Tribute. Ni que decir tiene que para volar al espacio hace falta mucho dinero... Nosotros tenemos una buena nave y buenos pilotos; ahora solo falta hacerla despegar.