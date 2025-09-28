Natalia Sala: "Estoy montando un obrador en Caravaca para vender repostería de tendencia"

¿Quién es Natalia cuando no está entre fogones ni editando recetas paso a paso?

Soy una persona muy curiosa, consciente y agradecida, emprendedora nata con mil proyectos siempre entre manos y muchos a mis espaldas y me apasionan la lectura, el sol, la playa, el yoga, viajar y conocer otras culturas, bailar, reírme y mantener conversaciones interesantes y profundas. De profesión soy ingeniera informática especializada en márketing y comercio electrónico.

¿Recuerdas la primera receta que subiste y pensaste: «Esto puede funcionar»?

Sí, el tartar de atún rojo. Fue una de las primeras recetas que publiqué y pronto se colocó en la primera posición en Google. Ese fue el momento en el que pensé: «A tope, que esto puede llegar lejos».

Tu web ha superado los 330 millones de visitas. ¿En qué momento sentiste que esto había dejado de ser un blog casero para convertirse en algo mucho más grande?

Siempre he sido muy paciente y confiada con el proyecto, porque aunque al principio el crecimiento era pequeño, la gráfica nunca dejaba de subir. El gran salto llegó en 2019: después de cinco años publicando sin descanso, las visitas se dispararon y empecé a comprobar que podía vivir de ello. Ese año recibimos 27 millones de visitas, lo que significa que cada día entraba tanta gente al blog como para llenar un estadio. Fue increíblemente abrumador y emocionante a la vez, y a partir de ahí no hizo más que crecer.

¿Cuál ha sido la receta más viral que te ha sorprendido por su éxito inesperado?

Curiosamente, una muy sencilla y muy murciana: las pataticas con limón y pimienta. Jamás pensé que algo tan cotidiano pudiera interesar tanto, pero tuvo un éxito tremendo. Sin duda lo que nos evoca recuerdos o nos hace sentir en comunidad tiene un poder enorme.

Eres de las pocas que sigue apostando por contenido de cocina con alma, sin prisas, con detalles. ¿Sientes que hay una presión constante por hacer solo vídeos rápidos o «de 15 segundos»?

Sí, la presión existe, pero yo disfruto con un ritmo más pausado y con las cosas bien explicadas. De hecho, me he rebelado un poco contra esa tendencia y sigo trabajando a fondo cada receta y cada contenido. Creo que esa es la diferencia entre pasar de puntillas o dejar huella.

¿Te han copiado contenido? ¿Cómo gestionas esas situaciones que duelen tanto a los creadores?

Sí, me han copiado alguna vez, aunque tampoco estoy muy pendiente, pero como siempre digo, solo se copia lo bueno.

¿Crees que los murcianos se cuidan la alimentación o aún nos queda tarea por hacer?

Creo que aún nos queda camino. Me encantaría que se demandara más cocina tradicional y, con la suerte que tenemos de nuestra rica huerta, que hubiese más cultura de los productos de temporada. Son más nutritivos, tienen muchísimo mejor sabor y textura y encima resultan más económicos. Me haría muy feliz comprobar que desde peques se nos enseña cuáles son esos alimentos ideales para consumir en cada época del año en nuestra tierra.

¿Cómo ves el papel de la mujer en la gastronomía digital? ¿Crees que aún hay prejuicios o se empieza a valorar más el talento real?

Tengo claro que las mujeres hemos sido las grandes pioneras en cuanto a la comunicación gastronómica online y en redes sociales y me siento superorgullosa de formar parte de ello. Aún existen prejuicios porque muchas veces se ha visto como un «hobby de mujeres» y no como un trabajo profesional, pero la realidad de hoy es que hay muchas creadoras que viven de esto, con proyectos sólidos y comunidades enormes y un criterio y gusto exquisitos.

Como murciana, ¿qué ingredientes o sabores de nuestra tierra están siempre en tu cocina?

El limón sin duda, pero es que no me quiero olvidar de los tomates de temporada, la alcachofa, las almendras y las ñoras y las hierbas aromáticas como el romero o el tomillo, que dan un toque muy nuestro a cualquier plato.

¿Tres restaurantes de la Región de Murcia que nunca fallan para ti?

De la costa me quedo con Bonobo en La Manga, su fritura es espectacular. En Murcia estuve hace unos meses en Almo y me fascinó su menú. Y si tiro hacia mi noroeste, recomiendo recorrer y comer Caravaca entera y los restaurantes de los campos, que tienen muchísimo que ofrecer y mantienen ese sabor auténtico que tanto gusta, especialmente con los asados y las brasas.

¿Cuál es ese plato murciano que siempre recomendarías a alguien de fuera? ¿Y alguno que a ti, personalmente, no te convenza demasiado?

El pastel de carne porque me parece muy único y casi cada vez que voy por Murcia tengo que llevarme alguno. También los paparajotes, que además de estar riquísimos dan pie a muchas risas cuando alguien de fuera los prueba por primera vez. Y completaría la lista con el caldero del Mar Menor, simplemente mencionarlo ya me saca una sonrisa. En cambio, un plato que me cuesta más son los jarullos, cuyo aspecto no es de lo más atractivo pero si que me gusta su sabor.

¿Sueles cocinar también en tu día libre o hay días que dices: «Hoy, que me lo hagan a mí»?

Muchos días, después de preparar recetas para el blog y recoger toda la cocina, llega la noche y pienso: «Ahora me voy a cocinar lo que me dé la gana», y me pongo a experimentar en silencio y con tranquilidad. Pero también es cierto que, si cocina mi madre —que aunque no le guste lo hace fenomenal—, no me resisto.

¿Qué le dirías a alguien que cree que ya está todo inventado en recetas online?

Me lo preguntan a menudo: «¿Y cuando se te acaben las ideas?». Yo siempre respondo que tengo un listado de recetas por hacer para los próximos 20 años, y seguiré incluyendo más platos constantemente. A eso hay que sumar las modas y tendencias y el hecho de que tenemos por costumbre comer cada día... Es un mundo infinito.

¿Hay alguna receta que te encantaría clavar pero aún no lo has conseguido como tú quieres?

Sí, los salteados asiáticos y los fideos de arroz. Por más que lo intento no me quedan tan en su punto como en los restaurantes. Creo que la clave está tener mano y experiencia con este tipo de platos y en cocinar con gas a máxima potencia, algo que en casa no puedo hacer.

¿Qué es lo que nunca veríamos en tu perfil, por muchos clics que prometa?

No soy de mostrar mi vida privada en redes, si acaso alguna pincelada o algo que me apetezca especialmente como suelen ser los viajes o los proyectos que emprendo pero para mí es muy importante preservar mi intimidad. En cambio me parece fenomenal que lo hagan quienes quieran, al final se trata de estar cómoda con lo que publicas.

¿Y si mañana se apagan todas las redes... seguirías cocinando para tanta gente o te montarías un restaurante?

Esta pregunta me encanta. Justo vengo de una etapa de «recálculo vital» y lo adelanto aquí en primicia: estoy montando un obrador en Caravaca de la Cruz para vender repostería de tendencia y superrica con mi nueva marca aquetedoyunagalleta. Muy pronto abriré sus puertas y me encantará que vengáis a probarlo todo.