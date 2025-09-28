Miguel Olmos: Caminando entre pintores

Lleva casi medio siglo dedicado a vender obras y organizar exposiciones de los artistas plásticos de la Región. Me encuentro con Miguel Olmos Hernández, un maestro de colegio enamorado del arte, que un día empezó a visitar los estudios de muchos artistas y, casi sin saber cómo, comenzó a vender sus obras para ganarse un sobresueldo y poder pagar los estudios de sus hijos. Miguel ha comisariado numerosas exposiciones, sobre todo en el Casino de Murcia, y hoy me veo con él en una de ellas, la de Pepe Hurtado Mena: 'Caminando entre paisajes'.

Miguel es muy conocido, respetado y querido en el mundo del arte y hace tiempo que tenía ganas de hablar con él largo y tendido, pero estos días hemos sabido de un próximo acontecimiento que me ha hecho pensar que ya no lo podíamos postergar más, me lo confiesa: "Para mi sorpresa, la otra noche de la última inauguración, con la sala repleta de gente, incluidos muchos artistas y muchos amigos y compañeros de Pepe, el presidente del Casino Juan Antonio Megías, dedicó unas cariñosas palabras a mi trayectoria organizando exposiciones y, como viste, anunció que me iba a proponer para otorgarme el título de socio de honor de esta entidad y, claro, yo casi me quedé sin habla, porque no me lo esperaba", me confiesa.

Nos retrotraemos a su infancia y me cuenta que nació en Beniaján, de donde era su padre, y que su madre era de Patiño. Su abuelo materno regentaba una tradicional y famosa casa de comidas que había en la avenida del río Segura frente al antiguo mercado de ganado. Su padre era agricultor, o más bien, me dice él, un jardinero de la agricultura, por el primor con el que cuidaba sus plantaciones.

Tal es así que lo ficharon para montar el stand de Murcia en algunas ferias, incluso en la de Madrid. Me cuenta algunas anécdotas: "Mi padre era miembro de El Consejo de Hombres Buenos y una vez le tocó enjuiciar a su propio hijo. Ya era yo maestro, jovencito, y nos juzgaron porque el colegio de Los Garres, recién construido, había invadido la zona de una acequia. Él fue todo un profesional y al final los padres y los maestros nos comprometimos a reponer la canal. En ese colegio he estado destinado hasta mi jubilación, una labor de hacer escuela, de la nada, y de hacer barrio, encarnados en la sociedad".

Me cuenta que empezó a trabajar allí en 1963 y que había que ayudar a los alumnos también fuera del colegio: "Muchos padres se iban a la vendimia francesa y había que volcarse en la integración de los niños. A mí me llegaron a tentar con ficharme en el Colegio de Monteagudo, que ya era otro nivel, pero yo no quise abandonar a mi gente, que lo necesitaban. A mi padre, que tenía otra mentalidad más conservadora y menos social, esta renuncia le parecía una locura. Cuando me casé, vi el cielo abierto porque pudimos estrenar la casa del conserje; era pequeña, pero allí se criaron mis hijos durante los primeros años. Eran tiempos difíciles".

La gente ya no se acuerda, pero hubo un tiempo en que se decía "pasas más hambre que un maestro de escuela". Me sigue contando de aquellos años, cómo siempre gustó de acercarse al mundo del arte, ver los pocos museos y exposiciones que estaban disponibles y que terminó acercándose a los artistas, visitando sus estudios y que estos le fueron introduciendo en los de otros. Años de transición y de compromiso; me cuenta que él militó en algunos grupos de Acción Católica, la única vía legal para la labor social en aquellos años.

"Párraga se convirtió en un amigo, casi un hermano; lo conocí, conocí su obra y su estudio y empecé a llevar algunas personas a visitarlo, que le compraban obras. Yo me ayudaba de impartir clases particulares para mantener a la familia y un día me dijo Párraga que me iba a pagar un porcentaje si le vendía obras y me animó a hacerlo con otros artistas, así que poco a poco empecé a colaborar con Molina Sánchez, Muñoz Barberán, Zacarías… Al principio era yo el que buscaba a los pintores, pero llegó un día en que eran ellos los que me buscaban a mí. Hubo un momento en que me vi organizando exposiciones, haciendo de comisario para cada vez más reconocidos artistas".

Me cuenta uno de sus trabajos más señalados, aquel medio centenar de láminas de otros tantos pintores que editó La Opinión: "Fue un trabajo muy bonito, patrocinado por la Asamblea Regional; nos recorrimos los estudios y, con Hernández Pina, fotografiamos las obras y a los artistas. El proyecto tuvo mucho éxito y lo clausuramos con una comida de hermandad en una carpa en mi huerto. Había artistas que ni se hablaban y otros que volvieron de fuera y se vieron después de mucho tiempo. Fue algo histórico, decorado por los artistas, con una puerta monumental de entrada, con las mesas a juego y con una serie de discursos tan inolvidables como improvisados. Era la primera vez que se hacía algo así e intentamos repetirlo poco después, con una segunda edición patrocinada por Ceutí Imagina, pero que no salió. Lamentablemente, son otros tiempos y los periódicos ya no editan estas colecciones culturales ni los artistas se unen demasiado".

Me resultan apasionantes todas estas cosas que me cuenta y se nos va el tiempo con anécdotas que disfruto. Al final terminamos hablando de otros temas como el flamenco, una afición que compartimos. Es asiduo del Festival del Cante de las Minas y el de Lo Ferro. Me sigue contando anécdotas y su relación con los diversos pintores y escultores que ha conocido, como aquella vez que fue con su mujer a Mallorca y que no dudó en ir a visitar a Coronado. Lamentablemente, el artista estaba de viaje, pero pese a eso les puso un coche y un conductor para que les enseñase todos los rincones y monumentos de la isla. Ha participado en algunos proyectos de cooperación internacional, como en Paraguay, donde organizó una exposición de artistas murcianos para recabar fondos para la construcción de un colegio. Hace 40 años que lleva gran peso de la sala de exposiciones del Casino de Murcia; nada le gusta más, salvo dedicarse a sus nietos. Toda una institución.