Arnold Schwarzenegger, estrella invitada de la Comic-Con de Málaga: "Es como volver a casa"

La San Diego Comic-Con de Málaga vivió este domingo un momento histórico con la presencia de Arnold Schwarzenegger como invitado de honor. El actor, empresario, político (exgobernador de California) exfísicoculturista profesional austriaco y estadounidense y un mito del cine de acción era el padrino de la primera edición del evento y se convirtió en la gran atracción del fin de semana. Este domingo, en un evento que ha llevado por nombre una de sus películas 'Total Recall' (título original de 'Desafío Total'), Schwarzenegger ha compartido escenario con el actor malagueño Antonio Banderas y el director vasco Álex de la Iglesia.

Schwarzenegger repasó sus 50 años de carrera en el cine, recordando sus inicios tras dejar el culturismo y su salto a Hollywood: "He tenido 50 años de cine, 50 años de diversión. No puedo imaginar nada mejor. He pasado del culturismo al cine, de la política de nuevo al cine y otra vez al culturismo. Mi vida ha estado llena de alegrías, y todo se lo debo a los fans. Son la razón por la que estoy aquí. Así que gracias por ser tan grandes fans y por ver siempre mis películas".

El intérprete de 'Conan el Bárbaro' y 'Terminator' confesó que volver a España le resulta especial: "Para mí estar en Málaga es como volver a casa. Hace 45 años rodé 'Conan el Bárbaro' aquí en España y ya entonces dije que volvería (haciendo referencia a su icónica frase, una de las más recordadas de la historia: I'll be back)".

Sobre su trabajo como actor, destacó la importancia de la disciplina aprendida en el culturismo y la figura de los directores: "No es solo la construcción del cuerpo, también de la mente. Cuando dejé el culturismo me preparé en interpretación, acrobacias, inglés… todo lo que podía mejorar. Lo más importante en el cine es tener un gran director, porque ellos tienen la visión global de la historia, de la música, del vestuario y de todo lo que rodea a una película. Yo no me he hecho a mí mismo: me hicieron grandes directores, grandes actores y, sobre todo, el público".

Schwarzenegger, en la pantalla del auditorio del Fycma / Chaima Laghrissi

El propio Arnold Schwarzenegger recordó cómo encajó en el papel de 'Terminator', la película que cambió la historia del cine de ciencia ficción: "Siempre me entrené como una máquina, sin emociones, con disciplina. Cuando rodamos la primera escena, James Cameron me dijo: "Eres Terminator”. Desde entonces me encerré en el personaje".

Entre aplausos a cada mención al nombre de Schwarzenegger y gritos de '¡Arnold! ¡Arnold!', el maestro de ceremonias, Álex de la Iglesias, ha dado paso a una de las sorpresas del evento, Antonio Banderas, que ha subido al escenario de la Comic-Con a ejercer como copresentador.

Banderas celebró que Málaga cuente ya con una Comic-Con: "Somos una ciudad efervescente y culturalmente preparada. Tenemos de todo: festivales de música, de cine, teatro… lo único que nos faltaba era una Comic-Con, y ahora la tenemos".

El actor malagueño recordó entre risas cómo conoció a Schwarzenegger: "Le preparé una paella en mi casa, y le gustó. Esa fue su segunda conexión con España, porque la primera fue 'Conan el Bárbaro'".

Situación política de Estados Unidos y compromiso social

Además de cine, el protagonista de' Depredador' y 'Desafío total' habló de su faceta política, de su compromiso social y de la situación política actual de su país. Tras ser gobernador de California, creó el Instituto Schwarzenegger en la Universidad del Sur de California, centrado en temas como la sanidad, la vivienda y el medio ambiente.

En Málaga, lanzó un mensaje claro: "Tenemos la responsabilidad de dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. No se trata solo de cambio climático, sino de luchar contra la contaminación, que mata entre 5 y 7 millones de personas cada año según la OMS. Y no debemos dejarnos dividir por la política: en Estados Unidos los partidos se odian entre sí, pero en realidad todos son americanos. Hay que respetar las diferencias, pero nunca odiar. Ese es el mensaje más importante".

Arnold Schwarzenegger y Antonio Banderas. / EP