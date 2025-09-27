Sofía López Vidal gana el CreaMurcia de Artes Escénicas con 'Ausencia'

Las finales de la disciplina de Artes Escénicas de la XXXIII edición del CreaMurcia 2025 dieron su fin anoche en el Teatro Circo Murcia, tras una semana en la que se presentaron ocho propuestas seleccionadas entre un total de 38 proyectos, proclamando ganadora a Sofía López Vidal con la pieza 'Ausencia'.

El jurado, presidido por Juan Albaladejo e integrado por Paco Maciá, Nieves Pérez Abad, Pilar Pelegrín y Raquel Sastre, con Mari Luz Cano como secretaria, otorgó finalmente el primer premio por valor de 2.500 euros al trabajo de Sofía López Vidal, cuya calidad escénica y potencia creativa conquistaron tanto al tribunal como al público asistente. El segundo premio de 1.500 euros ha recaído sobre la obra 'Important People' de Marcos Monteagua Gaona; el tercer premio de 1.000 euros fue para 'Sexi Ubú: make Ubú Great Again' de Blanca Escobar Mengual; y la mención ha sido para 'El Toreador' de Noelia Villahoz Mesa, por su originalidad y dirección.

Las funciones se celebraron cada día a las 20.00 horas y contaron con la asistencia de un público que agotó las invitaciones disponibles para las sesiones que se ofrecían. Durante la semana se pudo disfrutar de una programación variada y arriesgada que recorrió géneros como el teatro de títeres, la danza contemporánea, la sátira política o la reinterpretación de clásicos.

Además de las cuatro destacadas por el jurado, se expusieron al público también Comeflores (Colectivo Tralarala), Machine! (Winter Speaks Co.), Los ojos de las ovejas parecen puertos USB (Cía. Joaquín Alcántara) y Niño de Agua (La Cafetera). El conjunto convirtió el escenario del Teatro Circo en un escaparate del talento joven más innovador.

La concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, subrayó que "estas finales han demostrado que la creatividad emergente en Murcia está en plena efervescencia". "Se ha podido demostrar con las compañías participantes que nos han regalado una semana inolvidable, marcada por la diversidad de lenguajes y la valentía de las propuestas, haciendo que CreaMurcia siga siendo un referente en el impulso de nuevas voces y en la proyección de nuestro talento hacia otros escenarios", aseguró.

Con los nombres de los ganadores ya sobre la mesa, la disciplina de Artes Escénicas del CreaMurcia 2025 "cierra una edición memorable que ha dejado constancia del compromiso con el fomento de la cultura, la innovación artística y el apoyo a las jóvenes generaciones creadoras", destacan desde el consistorio murciano.