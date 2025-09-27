Diego Sánchez Aguilar, pregonero de la Feria del Libro de Cartagena

Tras su recuperación en 2024 –tras más de diez años de ausencia–, la Feria del Libro de Cartagena celebra este año su trigésimo segunda edición, consolidándose como una de las grandes citas culturales de la Región de Murcia. En concreto, del 15 al 19 de octubre, la plaza Juan XXIII volverá a llenarse de libros, autores y actividades que reivindican la lectura como punto de encuentro y motor de reflexión.

Y aunque todavía no se ha anunciado el programa completo, el Ayuntamiento confirmó este viernes que el cartagenero Diego Sánchez Aguilar, ganador en 2016 del Premio Setenil –por Nuevas teorías sobre el orgasmo femenino–, será el encargado de pronunciar el pregón durante el acto inaugural. «Con su voz crítica y comprometida, se suma a una tradición que ha contado con destacados nombres de la literatura regional, reforzando el vínculo entre la feria y el talento local», señaló ayer el concejal de Cultura, Nacho Jáudenes.

Sánchez Aguilar, que este año ha publicado la novela El órgano (2025), presentará así un evento que regresa bajo el lema ‘¿Qué es leer para ti?’, una campaña que «invita a descubrir la lectura como una experiencia única y personal: viajar en el tiempo, encender la imaginación, enamorarse de nuevo, correr aventuras o encontrar nuevas preguntas», señalan desde la organización. «Con una identidad visual fresca, inclusiva y cercana, el cartel y la campaña de comunicación han sido creados por la agencia D. Worry, poniendo en el centro a los lectores y sus múltiples formas de acercarse a los libros», explicó el edil.

En lo que respecta a la propuesta de este año, la programación volverá a combinar la presencia de editoriales, librerías y autores con actividades paralelas pensadas para todos los públicos. «Habrá presentaciones, firmas, encuentros literarios, talleres y propuestas dirigidas especialmente a los más jóvenes, con el objetivo de cultivar nuevos lectores», apuntan desde el Consistorio. Así, la plaza Juan XXIII se convertirá de nuevo en el corazón cultural de la ciudad durante cinco días dedicados íntegramente a los libros en los que los lectores podrán descubrir novedades editoriales, reencontrarse con los clásicos y compartir experiencias en torno a la literatura.