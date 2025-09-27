Un cuento de crecimiento y superación para los niños que nazcan a partir de ahora en San Javier

Tobías Alasuelta, una pequeña ardilla nacida en la pinada de San Blas que sueña con volar, se ha convertido en la mascota de los parques del municipio de San Javier. Nacida como personaje del cuento El sueño de Tobías Alasuelta, que se presentó ayer en un acto multitudinario en el Parque Almansa, la mascota apareció físicamente para sorpresa de los niños y las familias que asistieron a una nueva cita del programa de ocio infantil ‘En tu parque o en el mío’.

Por supuesto, esta entrañable ardilla centró todos los flashes durante un acto en el que también fueron protagonistas Elena Maroto y Mar Vilar, sus creadoras, las autoras de esta «pequeña obra de arte» que, a partir de ahora, recibirán todos los niños nacidos en el municipio de San Javier. Así lo anunció este viernes el alcalde, José Miguel Luego, durante un diálogo moderado por el concejal de Cultura, David Martínez, y en el que también participaron, por supuesto, las responsables de este álbum ilustrado con acuarelas.

«La historia de Tobías Alasuelta recoge la identidad local con la tierra, el mar y el aire y multitud de alusiones locales que nos identifican como la aviación o el jazz, entre otras muchas», señaló el regidor, quien compartió la dedicatoria que acompañará al cuento: «A todos los niños nacidos en San Javier» con el deseo de que «la vida les regale caminos amplios y razones para volar».

Las autoras, Elena Maroto y Mar Vilar, destacaron el localismo de la historia y las ilustraciones, puesto que se trataba de crear un cuento para San Javier, con una historia que implica aventura y emoción y, sobre todo, un mensaje de crecimiento y superación personal dirigido al público infantil. Y es que Tobías siempre soñó a lo grande: con poder volar y construir su propia avioneta, a la que llamaría ‘Líder’, por su admiración por «el baile de las águilas», en relación a la Patrulla Águila, de la que tenía un póster en su habitación. Pero esta es tan solo una de las múltiples referencias del cuento a la localidad.