Un ‘dream team’ musical al servicio de Murcia y su 1200 aniversario

Esto es Murcia ha conquistado a paisanos y vecinos. Y es que, desde que fuera publicada hace una semana, ha acumulado más 150.000 reproducciones en la principales plataformas digitales de música. Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube, Deezer, Tidal, iTunes, Claro Music, SoundCloud y YouTube Music son algunos de los canales que han sentido con intensidad la llegada de este himno del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad y «de la nueva Murcia», la del siglo XXI.

Así lo aventuró este viernes el alcalde de la capital del Segura, José Ballesta, que recibió a los responsables de este hit sobre el escenario del Teatro Romea. Pues, por supuesto, ellos son en gran medida los responsables de este éxito; aunque –y esto no pretende restar ningún mérito a la acogida del tema–, bastó con verles desfilar sobre las tablas para entender que este proyecto iba a contar, sí o sí, con el aplauso del público. Y es que juntar a Ruth Lorenzo y Rafa Val, de Viva Suecia, es una apuesta segura.

Presentación de la canción 'Esto es Murcia' en el Teatro Romea / Israel Sánchez

Pero es que ellos no son los únicos artistas implicados. Para empezar, al acto acudieron los tres autores de la canción: Jorge Guirao, de Second; Diego Cantero, más conocido como Funambulista, y Maribel Andújar, ‘Madbel’. Los dos últimos también aportan su voz a Esto es Murcia, igual que Óscar Ferrer, de Varry Brava, que también estuvo en la recepcción de este viernes, y los dos grandes ausentes: la murciana que nos hizo soñar con tener una representante regional en Eurovisión el año pasado, Maryan Frutos, ‘Kuve’, y uno de los reyes de la nueva ola del pop español, el joven Ginés Paredes, AKA ‘Walls’. En definitiva, un dream team que no está al alcance de tantas otras ciudades...

Porque, como dijo Ballesta, «Murcia, en este momento, está pisando fuerte». Y el regidor tiene clara la clave de esta primavera musical que vive su ciudad: «Esto es así gracias a estas nuevas generaciones de murcianos que, cada mañana, cuando se levantaban y miraban por su ventana, lo que veían se les quedaba pequeño, así que decidieron sustituir los obstáculos por nuevos horizontes». Hoy, su ambición ha dado sus frutos en forma de carreras de relevancia nacional –Viva Suecia, sin ir más lejos, vendió la semana pasada 80.000 entradas para su próxima gira en menos de 24 horas– y no se puede hablar de la música en castellano sin mencionar a Murcia, da igual cuál sea el estilo.

Por ello, Ballesta les dio las gracias –«por el esfuerzo, por este trabajo»– en nombre de todos sus vecinos, y ellos solo pudieron responder como han hecho siempre: con un sentimiento de orgullo y amor por una tierra que llevan consigo allá por donde van. Eso sí, ahora a sus palabras les acompaña una melodía, la de una canción –de carácter pop-rock indie– con la que rendir el homenaje definitivo a su ciudad y, con ello, también a sus raíces.

Un videolyric

Pero el acto de este viernes no solo sirvió para agradecer públicamente a los artistas su participación en este proyecto –«una de las grandes apuestas culturales y musicales con motivo del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad», según el Consistorio–, sino también para presentar un videolyric realizado por la joven artista Kalon Bay. Se trata de una pieza audiovisual que combina imágenes e ilustraciones de algunos de los rincones más emblemáticos de Murcia: sus plazas, calles históricas y espacios culturales –la Glorieta, las plazas de Santo Domingo y del Cardenal Belluga, el Santuario de la Fuensanta e incluso el propio Romea–, así como otras representaciones como son las Fiestas de Primavera y la Navidad, entre otros elementos, creando una narrativa que acompaña y potencia el mensaje de la canción. Puede verse a continuación:

Y junto a él se ha presentado también un vídeo making off, en el que se recoge el proceso creativo y de grabación, con el trabajo de músicos, productores y técnicos que han hecho posible la iniciativa. Además, se ha recordado que Esto es Murcia tiene fines solidarios, pues los beneficios obtenidos con la canción se destinarán íntegramente al Banco de Alimentos de Murcia, sumando así un importante componente social a su valor cultural.