El Triana Tour de Cano llega a la Plaza de Toros de Murcia

Cano se ha convertido en una de las figuras más relevantes de la escena urbana nacional. Transgrediendo los tópicos del género y posicionándose como referente generacional, el joven madrileño ha conseguido ponerle voz a los sentimientos del público a través de sus propias vivencias. Tras un año de fuertes emociones y mucho trabajo en el estudio, Cano presentaba el año pasado Triana, una oda a la paternidad y los valores familiares donde le canta a su futura hija sobre el amor, el esfuerzo, el compromiso y la familia. Este álbum ya conquistó las listas de éxitos y acumuló millones de reproducciones en tan solo unas semanas.

Pero Cano no se detiene ahí. Con Triana Tour da un paso más y transforma su testimonio musical en una experiencia en vivo que promete dejar huella. En cada concierto, interpreta los temas de su nuevo álbum y repasa algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera, todo envuelto en una puesta en escena impecable, cuidada al detalle.

En apenas unos años, el de Rivas Vaciamadrid ha acumulado millones de reproducciones en plataformas de 'streaming', logrando un disco de Doble Platino, cinco Discos de Platino y trece Discos de Oro. Su interpretación única del género urbano, que se acerca tanto a ritmos internacionales como al folklore nacional, ha dado lugar a un estilo genuino que lo consagró como artista con su primer álbum, DPQDP(2023).

Cano ha conseguido poner voz a sentimientos a través de sus propias vivencias, después de posicionarse como referente generacional con una honestidad y un talento fuera de lo común.

Viernes 26. Plaza de Toros (Murcia). 21,30 h. Desde 27,5 €

