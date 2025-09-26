Sara Zamora, última parada de Brave Tour

La cantante murciana Sara Zamora lleva desde 2014 dedicada al soul, el blues y el jazz, y forma parte de la Big Band de Murcia, dirigida por Ginés Martínez. Su primer álbum de estudio, Do it, cocinado a fuego lento bajo la producción y dirección musical de Juan Tae El Niño de Mula, contenía influencias de los grandes clásicos y contemporáneos. Grabado en AMA Estudios por Alberto Belando, con una portada elegantemente clásica –al estilo de Eliane Elias o Diana Krall–, intentaba «trasladar al oyente a los años cuarenta, a ese ambiente de los clubes nocturnos de Nueva Orleans».

Sara tiene un timbre cálido, mucha intuición melódica, una voz dulce y clara, un grupo sólido, conceptos claros y mucho trabajo. Al escucharla, regresa la calma de saber que la vieja escuela, la de verdad, la de hacer vibrar sin altisonancias, tiene cuerda para rato. Esa voz se acomoda a cada ritmo con una hondura y versatilidad proteica. Solo la canción, como debe ser. Comparada con cuantas le han precedido en el oficio, de Billie Holiday en adelante, Do it fue sólo el punto de partida . Su segundo disco, TIME, recibió el premio a mejor álbum 2023 Región de Murcia, y fue seleccionada por AIE para el programa 'Artistas en ruta'.

La voz llena de matices de Sara es capaz de conjugar la enérgica sensualidad del soul o del funk con la delicadeza de un bolero o una balada pop. Revela una madurez musical de alto nivel, cimentada a base de trabajo duro y una ilusión desbordante por habitar el mismo espacio que Whitney Houston o Etta James. Hace unos meses casi ganó el Festival de San Remo, logrando un meritorio segundo puesto. La Puerta Falsa será la última parada de su Brave Tour!, para celebrar el aniversario de la sala. Acompañada de su banda al completo, tendrá colaboraciones muy especiales: Aurora Plazza y Francis Sarabia.

Sábado 27. La Puerta Falsa. 22.30 horas 15 €

