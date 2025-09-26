Roy Borland abre Ciclogénesis en Itaca

Cantante, compositor y productor con raíces en el jazz y en el folk, Roy Borland, que destacó como uno de los grandes talentos de La Voz, es uno de los artistas más completos de la escena nacional, heredero de una estirpe de músicos con raíces en Jamaica y Panamá.. Debutó con Espesso, álbum conceptual en 10 capítulos: distintos momentos de una historia de amor. Con su voz aterciopelada arraigada en el jazz y rastreando la electrónica, en 2021 empezó a desvelar su proyecto en español, más personal: el EP Cena, vinculado a lo cotidiano y su aparente intrascendencia. Mientras Espesso exploraba ambientes musicales, en Cena había una investigación más lírica y de producción: bolero, neosoul, reguetón, trap... Entre sus influencias cita a Jorge Drexler, Bobby McFerrin, Radiohead, Coldplay y Jacob Collier.

Borland, que pasó hace unos años por el Lemon Pop, ha producido a figuras destacadas de su generación: El Kanka, Teo Lucadamo, Cráneo, Bejo, Teo Planell, Belén Aguilera, Tristán!, Azuleja, Barry B... En 2024 publicó el álbum Fotografías de España y el EP Un tiempo en casa solo.

Considérame, primer álbum en español de Roy, traduce la música de otros tiempos, aquellos en los que la música era protagonista absoluta, frente a la actualidad y a las preocupaciones que esta trae. Llamado a hacerse un hueco entre los grandes, Roy es un músico asombroso, de desbordante personalidad, dispuesto a tocar la fibra sensible con sus canciones y su increíble voz.

Sábado 26 de septiembre. Itaca, Murcia. 21,30h. 10 €

