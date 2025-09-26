Quince funciones en busca de una sonrisa en Molina

La quincuagésimo sexta edición del Festival Internacional de Teatro de Molina de Segura arrancó el pasado miércoles. Sin embargo, hoy afronta el comienzo de su primer fin de semana, momento en el que la programación se intensifica. De hecho, para este viernes hay siete espectáculos programados, los mismos que para el sábado, y a ellos hay que sumar el que ofrecerán el domingo, a partir de las 19.00 horas en el Parque Drilo, Teatro Los Claveles: Miau, guau, kikirikí, una pieza de títeres para los más pequeños.

En lo que respecta al programa de viernes y sábado, en ambas jornadas serán los chicos de D’Akokan quienes anuncien, con una batukada itinerante, el arranque de los espectáculos. Los músicos saldrán a las 17.30 horas del Paseo Rosales y llegarán a la Plaza de la Región Murciana (el primer día) y a la Plaza de la Cruz (el segundo); y en ellas tendrán lugar desde las 18.00 horas las primeras representaciones del día: The incredible box, de La Tal, y Pandora, de Duo Niu, respectivamente.

Hoy, la jornada continuará en la Plaza de la Casa de la Maita con Bailaban las perolas (19.00 horas), de Laura López Muñoz y Pablo Pérez Alonso -que se repetirá a las 20.30 horas en el Paseo de los Maestros-; Equus vs. Pegasus (Plaza de la Región Murciana, 19.30 horas), de Pepe Ferrer, y Laisse-moi (Plaza del Mudem, 20.30 horas), de la francesa Collectif Primavez. Cerrará el día el concierto de Karmento, a las 21.30 horas frente al Villa de Molina.

Mañana, tras Pandora -que se podrá ver también a las 20.00 horas en el Paseo de los Maestros-, La Finestra Nou Circ llegará a la Plaza de la Región Murciana con Pilots (18.30 horas), mientras que a las 19.30 horas la compañía suiza Baccalá Clown presentará Pss, pss en la Plaza de Europa, y ahí mismo actuará a partir de las 20.30 horas el popular Grison Beatbox, uno de los rostros del programa La Revuelta (TVE). El concierto de Inmaculate Fools pondrá el broche al sábado a partir de las 21.30 horas y el domingo serán Paca García y Aniceto Roca quienes, con la citada Miau, guau, kikirikí continúen con la misión del festival: sacar a toda costa una sonrisa a los molinenses y visitantes.

Eso sí, todavía queda una semana de intensa programación. El lunes se retoman las representaciones de la mano de Agelmagia, que estará en el Centro de Personas Mayores de Molina a partir de las 17.30 horas, y con la primera de las tres presentaciones de la Muestra de Teatro Joven: Contra Ana, de La Contraria, que podrá verse en el Villa a partir de las 20.00 horas. Esta es una de las pocas funciones de pago de esta edición, aunque cuenta con un precio simbólico de 3 euros, igual que las otras dos finalistas: Bodas de sangre. El musical (martes, 20.00 horas), de Agosto del 36, y De mujeres y brujas, La Celestina (miércoles, 20.00 horas), de El Aedo Teatro.