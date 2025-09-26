Pedro Cano apuesta por el arte para proteger nuestro patrimonio

Por un lado, Pedro Cano es, seguramente, el mayor pintor vivo de la Región (hay quorum entre los expertos). Por otro, el blanqueño, maestro acuarelista, es, además, un artista muy querido dentro del circuito cultural autonómico, pues, lejos de cumplir con el estereotipo del huraño creador, él siempre ha estado disponible para atender a quienes se interesaran por su obra; incluso ahora, a sus 81 años recién cumplidos. Y la conjunción de estas dos facetas –su contrastado talento para la plástica y su cariñosa cercanía– lo convierten, como no puede ser de otra manera, en un perfecto representante de esta tierra o de cualquier causa con la que simpatice.

La próxima semana, día 30, arranca en Murcia la vigésimo quinta edición del Congreso Nacional de Historia del Arte, organizado por el Comité Español de Historia del Arte (CEHA) y la UMU; el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad es la excusa para justificar la celebración aquí, en la capital del Segura, de esta importante cita, que reunirá a investigadores y reconocidos expertos universitarios, así como a representantes de colecciones, de instituciones como la Filmoteca Nacional y de museos como el del Prado –encarnados estos en sus respectivos directores, Miguel Falomir y Valeria Camporesi–, entre otros. ¿El objetivo? «Reflexionar e intercambiar ideas sobre la relación entre la ciudad –como concepto– y las artes, sobre el patrimonio y su papel en la sociedad actual y los retos futuros».

El grueso del programa, como es lógico, está conformado por conferencias y mesas redondas en las que participarán «más de cuatrocientos especialista en arte», pero también hay proyecciones y exposiciones, y es aquí donde Cano entra en juego. Y lo hace por ese doble perfil del que hablábamos al comienzo de este artículo, pero también porque pocas propuestas encajan tan bien con el lema de esta edicion –‘Ensalzar y amar lo antiguo y lo nuevo’, que figura en el escudo de la capital del Segura en la fórmula latina, ‘Prisca novissima exaltat, et amor’– como el del veterano creador blanqueño, quien ya demostró su sensibilidad para capturar el alma de según qué lugares –y de su patrimonio– con la Ciudades invisibles que dedicado al gran escritor italiano Italo Calvino.

La cuestión es que ahora sus ciudad, en vez de ‘invisibles’, son eternas –así se llama la muestra, Ciudades eternas–, y en su subtítulo aclara una tesis que no necesita ser pronunciada por el autor, sino simplemente disfrutada (porque una imagen, ya saben, vale más que mil palabra); esta es: La obra plástica como herramienta para la documentación del patrimonio. Y aunque aún queden unos días para la inauguración oficial del congreso, la posición de Cano ya puede ser juzgada –desde ayer– en el Espacio ES/UM del Paraninfo, en el Campus de La Merced.

Al blanqueño le bastan seis obras para exponer su propuesta; seis piezas con las que recorre emocionalmente algunos de los pueblos italianos de mayor valor patrimonial: Civita di Bagnoregio, Calcata, Capranica, Vitorchiano, Campagnano Romano y Veiano. «Cada pintura trasciende la simple representación para capturar la atmósfera, la luz y el silencio que configuran la esencia de estos enclaves. Cano convierte su experiencia en un viaje íntimo que se plasma en imágenes cargadas de memoria y sentimiento», señalan desde la fundación que lleva el nombre del pintor.

Así, frente a las palabras que los especialistas pronunciarán la próxima semana, Cano –que también es un experto en lo suyo– apuesta por el empirismo para demostrar que la pintura es –o puede ser–, efectivamente, una «herramienta de documentación y conservación», preservando no solo la singularidad, sino también el alma de estos paisajes culturales. «De esta manera, las obras otorgan una vigencia simbólica a los lugares retratados, rescatándolos de la fugacidad y reafirmando su presencia en el tiempo», añaden desde la institución blanqueña.

La tesis de Cano entronca además con una idea que recorre prácticamente toda su producción: el papel del arte como vehículo de la memoria; una lección que, como todas las que nos brinda este artista, rondará las cabezas de quienes visiten la muestra en la Universidad hasta el 18 de noviembre. Y eso incluye, por supuesto, a los académicos invitados a esta cita nacional en la que se enmarca la exposición, que bien harían en pasarse a contemplar estas seis obras antes de pronunciar sus discursos. Puesto que sí: el de Blanca era el mejor representante posible de la Región en esta cita, y lo ha demostrado.