El patio de Las Claras se abre para un ciclo de conciertos gratuito

El patio del centro cultural de la Fundación Cajamurcia acoge a partir de esta tarde la segunda edición del ciclo de conciertos ‘Luna en Las Claras’, organizado por el músico murciano Miguel Baró. En concreto, será el Dúo Millos, de violonchelos, el que inaugure una programación de cuatro fechas con un repertorio en el que se muestran estilos que van desde lo clásico hasta el blues, el jazz, el pop y el rock, con obras de estreno en España.

Insolit Quartet serán los protagonistas el 17 de octubre. Hablamos de un cuarteto formado por clarinete, flauta, viola y clarinete bajo liderado por Pedro Quirico, profesor de violín moderno y arreglista en Forum Musikae (Madrid). Harán un repertorio de la música de Cuba en tiempos de colonia española, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, con arreglos propios.

El 24 de octubre la formación murciana de percusión Perkilusionist, integrada por Javier Vidal, Modesto Abenza y Alejandro Ballesta, interpretarán un repertorio que mezclará piezas clásicas con covers de temas actuales, mostrando la variedad de los instrumentos de percusión, junto a bajo eléctrico.

El último concierto de este ciclo, el 31 de octubre, correrá a cargo del Cuarteto Salzillo, agrupación con más de diez años de trayectoria a nivel regional y nacional formado por Ántimo Miravete, Jaume Linares, Pablo Córcoles y Miguel Baró. Llevarán a cabo un concierto con un programa dedicado a la muerte, haciéndolo coincidir con el estreno en España de la obra Voodoo dolls, de la compositora y violinista Jessie Montgomery.

Todas las actuaciones tendrán lugar a partir de las 20.00 horas y son de acceso gratuito hasta completar aforo.

Una producción propia

Además, dentro de la programación de la Semana Grande de la Fundación Cajamurcia, que este año celebra su trigésimo tercera edición, el 12 de octubre tendrá lugar en el Auditorio Víctor Villegas un concierto muy especial protagonizado por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (ÖSRM) y que contará con un repertorio muy cinematográfico. Y es que los encargados de decidir los temas a interpretar han sido dos "amigos íntimos": el director José Luiz García y el diplomático y escritor Inocencio Arias.

De esto modo, la formación regional –dirigida por la molinense Virginia Martínez– hará un recorrido por las bandas sonoras de las películas que han marcado la vida de estos dos ‘vaqueros’ (Memoria sonora de dos cowboys es el título de la cita). Es el caso de cintas como Lo que el viento se llevó, Cinema Paradiso, La Misión, Memorias de África, Casablanca, Horizontes de grandeza, La vida es bella, El mago de Oz, Lawrence de Arabia y Desayuno con diamantes, entre otras. También tienen cabida temas compuestos para series tan recordadas como Anillos de oro y una suite formada por música de la filmografía del propio José Luis Garci.

Las entradas para el concierto, que comenzará a las 19.00 horas, están ya a la venta al precio único de 30 euros.