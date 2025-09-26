Nace en Murcia La Disquera, encuentro fonográfico independiente: Consulta toda la programación

Los sellos de música independiente nacieron a partir de la necesidad de salvaguardar la libertad creativa por encima de criterios comerciales. La explosión del punk en los 70 y de la new wave y la música electrónica en los 80 no habría sido posible sin ellos. Bandas como REM o Nirvana tuvieron sus primeras aventuras discográficas en sellos independientes, y en España la independencia ha sido clave desde principios de los 80: esos sellos fueron pioneros en dinamizar la escena. Y los que vinieron después siguen fieles a esa filosofía de anteponer la libertad creativa y descubrir nuevos sonidos.

Aunque en España ya hubo pequeños sellos en los 60, el modelo actual vino del Reino Unido, donde en los 80 nacían nuevas propuestas con métodos diferentes y pasión por nuevos sonidos y bandas - Factory Records (el sello de Tony Wilson y Alan Erasmus), Creation, Rough Trade...-. La mayoría quebraron, se vendieron o murieron de éxito. Por el camino dejaron un inmenso catálogo de grandes bandas y buenos discos. Eran sellos con un toque amateur, mucha improvisación y demasiadas ganas de pasarlo bien.

Después de los grandes cambios vividos por la industria, el sector discográfico independiente parece vivir un buen momento, con un aumento de poder, autoridad e influencia, aunque las tres grandes discográficas (Sony, Warner y Universal) se reparten más del 70% del mercado mundial y el 80% del europeo. Ya no es necesario fichar por una gran discográfica para producir tu música, pero los contratos y condiciones que se están ofreciendo a los sellos independientes por parte de las plataformas son muy desfavorables; sin embargo,estos sellos ofrecen una mayor flexibilidad y un enfoque más personal.

Así, La Disquera nace como un encuentro para unir fuerzas con otros sellos independientes, y pretende poner en valor el trabajo de los profesionales que se dedican a la edición y distribución de música de artistas independientes en España; asimismo, pretende ofrecer una radiografía del estado de la industria musical y de su importancia para el desarrollo cultural español.

Este sábado arranca -con las bendiciones de la SGAE- la edición cero de La Disquera, un encuentro fonográfico independiente que reunirá a público, artistas y profesionales en el Cuartel de Artillería. Durante doce horas, desde mediodía hasta medianoche, se sucederán conciertos, showcases, charlas y talleres con entrada gratuita; una iniciativa promovida por los sellos murcianos Hurrah!, Perdición, Grabaciones Vistabella, La Semilla, Murmullo Records, Spicnic y Son Buenos. Además estarán presentes algunos sellos de la escena independiente nacional, como Lunar Discos (Sevilla), Calaverita Records (Madrid) y Humo Internacional (Oviedo).

El programa incluye actuaciones en dos escenarios (El Mercado EFI y La Disquera), por los que pasarán músicos murcianos como Pieles Sebastian, Sistema Nervioso, Higinio, Sabino López, A Mares, Fernando Rubio, Joaquín Talismán y Los Chamanes..., junto a otros que vienen de fuera: Linze, Sofía, Victorias... Habrá presentaciones de discos, charlas profesionales, showcases, acústicos sorpresa, firmas de discos, merchandising... (todo ello abierto al público de manera gratuita hasta completar aforo), y un espacio profesional con talleres sobre autoedición, comunicación creativa y distribución musical. Uno de los atractivos de esta edición ha sido la convocatoria abierta para bandas sin sello discográfico. Pese al corto plazo de inscripción, se recibieron más de 40 propuestas de toda España, de las cuales han sido seleccionados Regular Crowd y Esnupi. La Disquera quiere convertirse en punto de referencia para la música independiente en España, reivindicando a los sellos como motor creativo garante de la diversidad.

El evento tendrá lugar en el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería. Esta es la programación:

12.00 horas · Airin.wav (La Semilla)

13.30 horas · Esnupi (convocatoria abierta)

16.30 h · Indie FM

18.00 h · Sabino López (Hurrah! Música)

19.30 h · Fernando Rubio (Perdición)

21.00 h · Sofía (Humo Internacional)

Escenario La Disquera

12.45 h · Higinio (Hurrah! Música)

14.15 h · Joaquín Talismán y Los Chamanes (Perdición)

15.00 h · La Disquera DJ

17.45 h · Regular Crowd (convocatoria abierta)

18.45 h · Linze (Calaverita Records)

20.15 h · A Mares (Son Buenos)

21.45 h · Victorias (Lunar Discos)

22.30 h · Sistema Nervioso & Palomo Palomo (Grabaciones Vistabella)

23.35 h · Pieles Sebastian (La Semilla)

Charlas profesionales

12.45 h · Comunicación creativa de lanzamientos discográficos en RRSS (Andrea González y Bruno Laencina)

14.15 h · Distribución fonográfica (Music Adders)

17.15 h · Emprende tu carrera musical con UFi (Sonia Durán Guarasa)

18.45 h · El poder de la difusión en medios y plataformas (Juanmi López, La Gramola Encendida)

Sábado 27. Cuartel de Artillería. Pabellón 1 Desde las 12.00 h