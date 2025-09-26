Mikel Izal lleva su paraíso a Carthagineses y Romanos

Mikel Izal llega con la gira de su último trabajo, El Miedo y El Paraíso al Estrella de Levante CYR, las fiestas de Carthagineses y Romanos. Volvía a la carretera tomando el relevo a un 2024 con más de cincuenta conciertos -entradas agotadas en muchos de ellos a las pocas horas de su salida a la venta- y su reciente participación en Vive Latino de México.

Este verano el navarro ha mostrado en festivales la energía de sus directos y la conexión con el público: una gira española con más de 20 citas que arrancó en el Warm Up y ofrece un show renovado, diferente y adaptado a los grandes recintos, donde brillan con especial fuerza las canciones de El Miedo y El Paraíso, que ya han conquistado a millones de oyentes, junto a multitud de éxitos de toda su carrera con su banda IZAL (Copacabana La Mujer de Verde, El Baile...), revisitados por el productor Pau Paredes.

Sábado 27. Explanada centro comercial La Rambla (Cartagena). 20.00 h. Desde 26,40 €

La carrera en solitario de Mikel comenzó con El Miedo y El Paraíso (2023) viajando por diferentes estados de ánimo: para liberar en forma de exorcismo experiencias y sentimientos encontrados de los últimos años. El disco -más de 30 millones de reproducciones en plataformas digitales- supuso una nominación a Mejor Artista Español en los premios MTV EMA 2024, y el galardón a Mejor Canción Pop (El paraíso) en los Premios de la Academia de la Música.

Mikel reactualiza la tradición de la canción de autor ampliando su estética y registros musicales hacia el pop rock, superando límites y explorando nuevos géneros, con colaboraciones en algunos de sus temas más importantes. “El Miedo y el Paraíso" muestra influencias de Bon Iver, Jack Garrat o James Blake. En la nueva versión de “El paraíso”, recurrió a la sensibilidad artística de María de Juan para reinterpretar el tema con un remix de ritmos electrónicos y sintetizadores. Junto a él estarán Michael Foster, María de Juan, Hombretuerca y el DJ Jonathan Castillo.

