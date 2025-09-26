Inmaculate Fools y Karmento este fin de semana en el Festival de Teatro de Molina

La música es la otra gran protagonista del Festival de Teatro de Molina. El viernes 26 la albaceteña Karmento ofrecerá su revisión vanguardista del folclore manchego, y el sábado 27 regresa a estas tierras -donde ya estuvieron actuando en el Visor Fest- el grupo británico Immaculate Fools, que cerrará la jornada en formato trío acústico, celebrando su cuadragésimo aniversario. El veterano grupo, de cuya formación original solo queda su líder Kevin Weatherill, traerá himnos como el tema epónimo Immaculate Fools, que les lanzó a la fama internacional en 1985.

Desde Kent, Immaculate Fools irrumpían en el panorama musical británico en 1984 de la mano de dos parejas de hermanos: los Weatherill (Kevin -voz, guitarra- y Paul -bajo, voz-) y los Ross (Andy -guitarra- y Peter -batería-). Los Weatherill decidieron crear una banda que lograse encapsular un sonido personal y complejo, teniendo como patrón la música pop, pero adhiriendo un crisol de influencias que hicieron de su sonido algo realmente único, con influencias blues (John Lee Hooker, Howlin´Wolf, Muddy Waters), pop ( Small Faces, Kinks, Beatles, Stones, Pretty Things), de artistas como Bob Dylan o Leonard Cohen, y ya entrando en los 80, David Bowie, Psychedelic Furs, Talk Talk o Waterboys. Registraron sencillos tan destacados como “Nothing Means Nothing”, “Wish You Were Here” o “Save It”, y publicaron seis discos de estudio. Fue una época gloriosa, rebosante de aristas estéticas, hasta su disolución a finales de los 90. En 2016 terminó un paréntesis de casi veinte años, cuando Kevin decidió refundar la banda.

Los dos trabajos más emblemáticos de Immaculate Fools fueron su debut, “Hearts of Fortune” (1985), que patentó un estilo complejo y personal consistente en una combinación perfecta de líneas de guitarras ensambladas a un bajo firme, y “Dumb Poet” (1987), que certificó la calidad del conjunto hasta puntos insospechados, con temas como “Tragic Comedy”.

Después de varios cambios en la formación, llegó la ruptura en 1997. Ignorados en el Reino Unido, los Fools fueron acogidos con entusiasmo en España y Alemania, donde actuaron en numerosas ocasiones y consolidaron una legión de fans a los que su disolución sonó como un disparo en el alma. Fue entonces cuando Kevin Weatherill decidió embarcarse en una aventura en solitario bajo el nombre de Dirty Ray.

En las canciones del último álbum del grupo, “Keep the Blade Sharp”, la guitarra y la personal voz conservan la fuerza de mediados de los 80, pero hay también aromas atlánticos de la Galicia donde Kevin Weatherill ha encontrado refugio. Afincado en Cambados, ha creado unos nuevos Immaculate Fools con músicos gallegos: el contrabajista Paco Charlín, el pianista Alex Salgueiro y la joven baterista Naíma Acuña.

¿Cuándo? Mañana, 21.30 horas ¿Dónde? Plaza del Teatro Villa, Molina ¿Precio? Gratis

El neofolclore de Karmento

El mundo descubrió a Karmento (Carmen Toledo), entre otras cosas, por su participación en el Benidorm Fest 2023. Ahora ha salido ''La serrana'', tercer álbum de la cantante manchega, que mezcla el sentimiento de pertenencia con canción de autor, pop y folclore.

Karmento es una cantautora albaceteña que no siempre se dedicó a la música; antes de artista fue sexóloga. Tras la crisis de 2008, decidió cambiar el rumbo y que la música fuese su medio de vida, contando historias a través del tiempo, recogiendo cosas representativas del pasado y dándoles un toque de actualidad, siempre respetando su propia forma. En ''La serrana'' vuelve a ese "neofolclore" que la caracteriza desde hace algún tiempo, esta vez mucho más centrado en su pueblo (Bogarra, cuya banda de música incorpora arreglos de pasodoble), lo rural y sus raíces.

“La Serrana” se alzó como Mejor Álbum Folclórico en los Premios de la Academia de la Música 2025; se inspira en Castilla La Mancha, pero, como la música no conoce fronteras, ‘'La loca del pueblo’' son unos verdiales llegados de Málaga, la canción titular está inspirada en las mujeres de Bogarra y en su propia identidad, profundizando en su raíz serrana: un viaje emocional y narrativo que atraviesa la memoria de su pertenencia.