El humor de Leo Harlem y Eva Hache y un tango vertical sobre el Moneo, este sábado en Murcia

Mentes peligrosas

En realidad, con una convocatoria como esta, lo lógico es que las entradas se agotaran hace días para las dos funciones previstas (como así ha sido). Nada nuevo, por otro lado, para el festival Murcia Sonríe, que cuenta sus espectáculos por sold outs.

Esta vez hablamos de Mentes peligrosas, que mañana reúne sobre las tablas del Auditorio Víctor Villegas de la capital del Segura a Leo Harlem, Eva Hache, David Cepo y Ana Morgade, nada menos. Inspirada en las fiestas de antiguos alumnos, esta producción regresa a la región renovada, con nuevos monólogos y nuevas sorpresas para celebrar aquello que a todos nos une: la risa.

¿Cuándo? Mañana, 18.00 y 21.00 horas ¿Dónde? Auditorio Víctor Villegas, Murcia ¿Precio Entradas agotadas

Célula

El ciclo ‘A pie de calle’ continúa este sábado con uno de los espectáculos más vistosos de esta edición: Célula, de Subcielo. Hablamos de un tango vertical -en concreto, sobre la pared del Edificio Moneo-, de una obra de acro-danza que invierte el escenario y se atreve a volar, de una célula que se divide y nacen dos seres que exploran el espacio y sus posibilidades.

Y esos dos seres con Camila Manzano y Pablo Cuello, que retarán a la gravedad y sorprenderán a quienes mañana decidan darse un paseo a mediodía por la zona del Ayuntamiento y la Catedral de Murcia. Desde luego, un plan diferente para el aperitivo del sábado.