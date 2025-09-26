Cita imprescindible para los amantes del rock y el heavy metal en Molina

El Molina Rock City Festival 2025 celebrará su quinta edición el sábado en el recinto REMO de Molina de Segura (Murcia), dentro de las Fiestas Patronales. Este festival se ha consolidado como una cita imprescindible para los amantes del rock y el heavy metal, combinando la energía de bandas emergentes con la fuerza de grupos consagrados del panorama nacional. El cartel de este año reúne a nombres como Hamlet, Ñu, Vita Imana, y Aleñaos (tributo a Leño), con la animación especial de Emisión Pirata entre conciertos.

Se ha señalado repetidamente la influencia de Jethro Tull y su líder, Ian Anderson, en el sonido y la imagen del longevo grupo madrileño Ñu -más de 50 años sobre las tablas-, uno de los grandes nombres en la historia del rock español. Su rock medieval con influencias celtas y del heavy metal ha dejado un imponente legado que ha influido en bandas como CELTAS CORTOS o MÄGO DE OZ.

La mítica banda de José Carlos Molina, una de las más longevas en la historia del rock español, se formó en 1972 bajo el nombre de FRESA con la presencia en la formación del gran Rosendo Mercado. En 1974 pasó a llamarse ÑU, y en 1978 Rosendo la abandonó para formar LEÑO. Sus miembros fueron variando con el paso de los años, pero siempre con Molina al frente del proyecto, cuya discografía consiste en casi treinta álbumes tanto de estudio como de directo -el último, “Yo estoy vivo” (2023)-. Ahora, con 70 años y más de 50 en Ñu, el incombustible Molina se volverá a subir al escenario.

¿Cuándo? Hoy, desde las 19.00 horas ¿Dónde? Recinto Remo, Molina ¿Precio? 12/15

Hamlet perdurando en el tiempo

Con más de 35 años de carrera, trece álbumes publicados y unos directos afamadamente impecables, los madrileños Hamlet siguen evolucionando. Tras una gira acústica por teatros durante la pandemia, volvieron a girar, ya electrificados, con el Revolu-Insomnio Tour, revisando dos de sus discos (probablemente los mejores): Revolución 12.111 (1996) e Insomnio (1998) .

Hamlet siguen su instinto saltando al vacío a cada paso, sin miedo. Han ido evolucionando con cada nuevo trabajo, siempre buscando nuevos registros. Seis años después de “Berlín” editaron su esperado nuevo álbum, "Inmortal", decimotercero de su discografía, que mantiene la potencia y la intensidad alcanzando nuevas alturas y adentrándose en sonidos más personales, que pueden evocar álbumes emblemáticos como Insomnio o El Inferno.

Con Inmortal, con cuyo título parece aspirar a perdurar en el tiempo, sigue la actitud luchadora Hamlet, introduciendo elementos sorprendentes y nuevos sonidos.

Ñu, Hamlet, Potenzia, Vita Imana, Patxa y Aleñaos compartirán escenario en la quinta edición del Molina Rock City- Con entradas anticipadas desde 12 €, el evento promete una noche de guitarras potentes, ritmos frenéticos y un ambiente festivo que atrae cada vez a más seguidores.