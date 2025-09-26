Bullrock celebra su 30º aniversario con Barón Rojo

Bullrock, festival de rock de referencia en el noroeste murciano, ha reunido durante años a legendarias bandas de rock y metal junto a talentos locales. Organizado por la Asociación Orni, celebra su 30º aniversario con una edición muy especial: dos noches de lo mejor del rock, metal y ska de Bullas y del panorama nacional.

El viernes 26 lo encabeza Barón Rojo, una de las bandas más emblemáticas del rock español, con un potente directo y canciones que son ya auténticos himnos. Después de arrasar con la gira despedida de El Último Vuelo, están de vuelta para celebrar el 45º aniversario de toda su trayectoria. Promete ser una descarga tras otra de himnos del mejor grupo español de heavy-rock de todos los tiempos: triunfaron en Latinoamérica y Europa, y alcanzaron el nº 1 del Top Ten de Gran Bretaña, encabezando portadas de revistas como Kerrang!, tocando en los mejores festivales y consiguiendo que artistas como Bruce Dickinson de Iron Maiden y Michael Schenker colaboraran con ellos consagrando a la banda madrileña como una de las mejores del heavy-rock europeo. Actualmente, el grupo está partido en dos (los bandos enfrentados existieron desde casi el primer ensayo): por un lado, los hermanos De Castro; por otro, Sherpa (bajo y voz), y el batería uruguayo Hermes Calabria. Estarán acompañados del rock de Tablacho, y el potente y enérgico metal de Nohmad, Psychosis e Insanity.

Viernes 26 y Sábado 27. La Almazara (Bullas) 21.00 h. 12 euros por día o 20 euros el abono para los dos días

El sábado 27 actuará el grupo valenciano Santero y los Muchachos, formado por músicos procedentes de otras bandas (La Pulquería, Madnoise, Absenta), una de las propuestas más originales del panorama rock nacional. Los hermanos Josemán y Miguel Ángel Escrivá, junto a Soni Artal y Marc Guardiola, han conseguido crear una identidad única gracias a su propuesta de rock reposado: se aleja de la estridencia y la velocidad para centrarse en las letras y melodías, conjugadas con armonías vocales que recuerdan a los clásicos del rock. Están girando con su disco en directo Una noche en Les Arts, para compartir con sus incondicionales aquella noche mágica vivida en Les Arts de Valencia. Junto a ellos estarán el Roble Azul y los Hermanos Carrascalejo, el rock psicodélico y espiritual de Yuss Cawa, y el intenso ska-rock de Ska-SOS.

