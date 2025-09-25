El "sincero" y debido homenaje de sus paisanos a José Lucas

«Un sincero homenaje a José Lucas de la tierra y la gente que tanto le inspiró». Eso es, según Fernando López Miras, presidente de la Región, la muestra antológica que este miércoles fue presentada en la antigua iglesia desacralizada de San Esteban; eso y, también «una valiosa reflexión sobre su trascendencia cultural y artística –la del pintor ciezano–, así como sobre su actual relevancia». Porque aunque el pasado martes se cumplieran dos años de su repentino fallecimiento en Madrid –a los 77 años–, nadie en el mundo del arte olvida su legado.

Y es que Lucas, que cultivó multitud de lenguajes para acabar dando forma al suyo propio –un expresionismo muy particular– es, sin discusión, uno de los más inconfundibles y reconocidos murcianos del contemporáneo español; «un portento de fuerza y emoción nacido en Cieza que, pese a la universalidad de su obra, nunca vaciló a la hora de mostrar con orgullo sus orígenes», celebró López-Miras, rodeado de familiares, amigos y seguidores del homenajeado.

La muestra, bautizada como José Lucas, expresionista en el laberinto barroco, ofrece un recorrido por algunas de las obras más emblemáticas del pintor, así como por otras poco conocidas para el gran público o, directamente, inéditas. Y lo hace, además, siguiendo los pasos del ciezano, ya que la exposición se encuentra divida en las diferentes etapas por las que pasó la pintura del protagonista, cada una de ellas con una idiosincrasia propia (aunque con motivaciones comunes). Esto permite al visitante disfrutar de una visión de conjunto de su producción y de su habilidad casi innata para capturar emociones intensas en cada una de las fases de su profunda exploración estética.

Así, en la sala de exposiciones del Palacio de San Esteban se han reunido obras que van desde el ámbito de la abstracción hasta la figuración que parece remontarse a las creencias mitológicas, como las de las series más famosas del creador ciezano: El retablo de la lujuria y Minotauro. Y entre las obras menos conocidas para el gran público se encuentra, por ejemplo, la instalación del interior de la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura, en el Palacio Fontes de Murcia, que nunca había sido mostrada en público y que representa las tres fértiles vegas del río.

Además, se han rescatado piezas inéditas de la citada serie El retablo de la lujuria y otras veinticuatro obras que, aunque vinculadas inicialmente a dicho proyecto, pertenecen a una colección nunca antes vista llamada Bestiario. Igualmente, se incluyen varios cuadernos del artista que permiten entender su proceso creativo, la importancia de esta serie e incluso el origen de su afición por la poesía, como avala el material documental recopilado que acompaña a los retratos que pintó de poetas contemporáneos.

Por último, para la ocasión se va a publicar un catálogo con textos del filósofo Francisco Jarauta, del especialista Pedro Medina y, por supuesto, de su hijo, el periodista cultural Antonio Lucas. En ellos, los firmantes reflexionan sobre el proceso creativo del artista, su trascendencia y los criterios que guían este merecido homenaje que hoy le tributa la que será siempre su tierra.