Una veintena de espectáculos para el festival de PupaClown

La ‘Carpa de Acogida’ y el Festival de Artes Escénicas para la Infancia de la Fundación PupaClown ya tienen fechas y, por supuesto, programación. La compañía desveló este miércoles en su espacio de la murciana calle Federico García Lorca los espectáculos previstos hasta principios de enero de 2026; un total de veinte, para ser exactos, y que están especialmente pensados para los más pequeños (o para disfrutar en familia).

La primera de estas propuestas, el festival de circo ‘Carpa de Acogida’, comenzó el pasado 12 de septiembre con un taller social para adolescentes, que, de la mano de profesionales de primer orden, se están familiarizando con disciplinas circenses como pueden ser los malabares, las acrobacias, los equilibrios e incluso el clown. El objetivo final es la creación de un espectáculo que presentarán ante sus familiares y amigos el 11 de octubre.

Además, para unos días antes, el 5 del próximo mes, se ha programado un taller de circo en familia (‘Aventuras bajo la Carpa’) a cargo de La Chimenea Escénica y en el que podrán participar junto a sus padres los niños de 3 a 12 años, pero quienes prefieran mantenerse como público también tienen alternativas. Y es que la compañía Proyecto Kavaury es una de las invitadas de esta decimotercera edición y este mismo sábado presentará en el Centro Escénico PupaClown un espectáculo de báscula y portes acrobáticos, Lullaby. Mientras, los vascos Zirkozaurre llegan a Murcia el 4 de octubre con un «delicioso y armónico» show en el que combinan malabares y movimiento: Kobr3.

Magia, música y cine

En cuanto al decimosexto Festival de Artes Escénicas para la Infancia, dará comienzo a mediados de octubre y «está diseñado para capturar la imaginación y estimular la creatividad de los niños a través de una amplia variedad de espectáculos y actividades: teatro familiar, espectáculos para la primera infancia, títeres, teatro de objetos, canciones, cuentos, clown, magia e incluso cine forman parte de esta emocionante programación», señalan desde PupaClown.

Abrirá la programación la versión de Los tres cerditos de la compañía anfitriona: días 18 y 19 (también habrá funciones el 20 y 21 de diciembre). Además, los murcianos presentarán durante estos meses otras obras inspiradas en cuentos clásicos como Caperucita Roja (1 y 2 de noviembre y 23 y 26 de diciembre) y Los siete cabritillos (3 y 4 de enero), mientras que el 30 de diciembre el público podrá disfrutar de las Pupaventuras de sus payasos de hospital.

Entre los invitados, destaca la presencia de Nacho Diago, Premio Nacional de Magia, el 15 de noviembre, y también de la compañía madrileña Primigenius, que unos días después –el 22– llevarán al público murciano a Marruecos en alfombra mágica con Xemaá-el-Fná. También regresan Festuc Teatre, que esta vez presentan Yo, Tarzán (26 de octubre), y, en colaboración con el Titeremurcia, La Chana Teatro nos traerá su trepidante, poético y divertido espectáculo Blancanieves (16 de noviembre), Max al Mejor Espectáculo Infantil, Juvenil y Familiar 2023.

Dentro ya de la programación navideña, La Canica Teatro presentará el mundo mágico de El mago de Oz (29 de diciembre), y la manipulación de objetos y el teatro físico es responsabilidad de Rauxa y de su Teatro de papel (29 de noviembre). Y para la primera infancia se ha programado La Granja (13 de diciembre), de Teloncillo Teatro, Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2013, y Texturas (28 de diciembre), de La Curiosa.

Completan la programación, junto a la campaña escolar –del 5 de noviembre al 12 de diciembre–, un nuevo concierto para niños de la cantante murciana Alondra Bentley (27 de diciembre) y una doble sesión de cine protagonizada por el mismísimo Buster Keaton, con El espantapájaros (1920) y Sherlock Jr. (1024). Además, ambos cortometrajes estarán musicados en directo por la Andrés Santos Station Band.

Las entradas para todos los espectáculos programados ya están a la venta en la página web de la fundación y compañía organizadora, pupaclown.org.