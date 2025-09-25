El forense Borja Moreno presenta en Murcia 'Abierto en canal'

El médico forense y escritor Borja Moreno visitará Murcia para presentar su libro, 'Abierto en canal. Historias increíbles de un médico forense' (La Esfera de los Libros), el próximo viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas en la librería Diego Marín.

La obra reúne anécdotas y casos reales que permiten al lector adentrarse en la vida de un médico forense, mostrando tanto el rigor científico, de forma divulgativa, como la dimensión humana de su profesión. Moreno ofrece una visión completa de su trabajo, desde la toma de muestras en investigaciones judiciales y evaluaciones psiquiátricas hasta el estudio de evidencias que permiten esclarecer crímenes y accidentes.

Con un estilo ágil y cercano, el libro combina relatos sorprendentes, conmovedores y un toque de humor, permitiendo comprender un mundo que suele percibirse como distante y técnico. Además, Moreno aborda la importancia de la ética profesional y la responsabilidad que conlleva actuar en el ámbito judicial, siempre con un enfoque humano hacia todas las personas involucradas.

El evento contará con la presencia del médico forense Rafael Bañón y la poeta Magdalena S. Blesa, quien acompañará al autor durante la presentación. Los asistentes podrán dialogar con Moreno y adquirir ejemplares firmados del libro. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Una cita imprescindible para quienes deseen descubrir la faceta más humana y cercana de la medicina forense y conocer historias que reflejan la complejidad y el impacto de esta profesión.