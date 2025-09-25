Cartagena recuerda el paso de Hans Christian Andersen por la ciudad portuaria

El Ayuntamiento de Cartagena conmemora el 150 aniversario de la muerte del escritor danés Hans Christian Andersen con actividades para todas las edades y una exposición en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Con ello se recuerda la obra del autor de cuentos universales como El patito feo, El soldadito de plomo y La sirenita, pero que también visitó (y escribió) de Cartagena a mediados del siglo XIX.

El cronista oficial de Cartagena, Luis Miguel Pérez Adán, detalla la visita, que data, para ser exactos, del año 1862, cuando recorrió varias regiones del país; una travesía cuyas impresiones quedaron recogidas en el libro Un viaje por España. En concreto, así describía Andersen cómo era Cartagena: «Por la puerta del mar salimos al puerto, que es muy amplio y tiene una profundidad asombrosa; un islote rocoso lo protege del viento... Jamás vi un paisaje tan asolado y agreste como aquel; las rocas más cercanas y las que se veían a lo lejos poseían un color amarillo rojizo como polvo de paja. En las montañas hay minas de plata, y en el valle crece el esparto con tal abundancia que dio al pueblo el nombre de Espartaria».

La programación

En cuanto a las actividades previstas, se desarrollarán entre el 9 de octubre y el 14 de noviembre y serán todas gratuitas. Habrá mesas redondas, coloquios, encuentros con escolares, cuentacuentos..., y en lugares como el Archivo Municipal, la red de bibliotecas, la Feria del Libro y la cafetería El Soldadito de Plomo. En cuanto a la exposición del Luzzy, se inaugurará el mismo día 9 e incluirá paneles que conmemoran el citado viaje por España, además de cuadros de autores cartageneros que representan escenas de los distintos cuentos del escritor.