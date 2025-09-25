Javier Cercas y Carlos del Amor pasarán por la Biblioteca Regional

Javier Cercas y el murciano Carlos del Amor son dos de los grandes atractivos de la nueva programación de la Biblioteca Regional de Murcia (BRMU), que afronta el último cuatrimestre del año con una programación diversa que combina el papel protagonista de los autores de narrativa con otros campos del conocimiento, como son la divulgación histórica, científica y artística. Además, y como es ya habitual en cada nuevo proyecto cultural del centro, el equipo dirigido por Juan José Lara incorpora novedades en forma de ciclos como son, en esta ocasión, ‘Clasicómanos’, dedicado al mundo antiguo, y ‘PsicoLab’, que centra el foco sobre la salud mental y el crecimiento personal.

El propio Lara, director de este espacio, y el responsable autonómico de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, fueron los encargados de presentar en la Biblioteca y durante la tarde de ayer la primera parte de una temporada en la que la BMRU «abre nuevos caminos», en alusión a estos nuevos ciclos. Y lo hace «respondiendo de este modo a las demandas de los usuarios y dando un paso más en la variedad y el dinamismo de la oferta cultural» del centro, apuntó el director general.

La programación

Por su parte, Lara fue el encargado de desgranar las propuestas de este espacio –dependiente de la Consejería de Cultura–, cuyo ciclo más netamente literario, ‘El canon de la BRMU’, será el que incluya la visita de Javier Cercas (21 de noviembre). No obstante, también pasarán por Murcia para hablar de una obra especial y universal para ellos la escritora y dramaturga vasca Aixa de la Cruz (27 de noviembre) y el crítico literario y catedrático de la Universidad de Vigo Jesús G. Maestro (19 de noviembre), conocido por el gran público gracias a su exitoso canal de YouTube de crítica literaria.

El apartado científico vuelve a estar representado por ‘Influcienciers’, que se organiza en colaboración con la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia. En esta edición, la divulgadora biomédica Sandra Ortonobes, ‘La Hiperactina’, ofrecerá una ponencia el 12 de noviembre, mientras que en el ámbito de las artes plásticas se retoma ‘Artistíssimos’, con la participación de la arqueóloga Lidia G. Merenciano (9 de octubre); el propio Carlos del Amor (14 de noviembre), uno de los más reputados periodistas culturales de la Región, y Cristina Garciamartín, conocida en redes sociales como ‘Niké de Samotracia’ (18 de noviembre).

Además, vuelve a la parrilla de la BRMU el ciclo ‘Bibliosofía’, desarrollado en esta edición en colaboración con la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, que este año pone el foco en una de las corrientes más en boga: el estoicismo. Así, en esta edición intervendrán Marcos Vázquez (16 de octubre), autor del libro Invicto. Logra más, sufre menos y artífice del pódcast Radio Fitness Revolucionario, y Carlos Javier González (7 de noviembre), autor de Filosofía de resistencia.

Las novedades

Y si hablamos de las novedades citadas, ‘PsicoLab’ será un espacio de reflexión sobre salud mental y crecimiento personal que contará con la participación del psicólogo murciano Pedro Jara (15 de octubre) y de la mazarronera Sol de la Torre (30 de octubre), referente nacional en técnicas de respiración funcional y eficiente gracias a su obra Respira y sana. También se estrena ‘Clasicómanos’, ciclo dedicado a la divulgación del mundo antiguo, en el que intervendrán el historiador, divulgador y escritor cartagenero Pedro Huertas (23 de octubre), conocido por su proyecto Roma no se hizo en un día, y la profesora universitaria de Historia Antigua Eva Tobalina (13 de noviembre), autora de diversas obras y divulgadora desde su canal de YouTube.

Además, la Biblioteca Regional continúa con su agenda de clubes de lectura, actividades infantiles, talleres y cursos de diverso tipo. Toda la programación puede consultarse en bibliotecaregional.carm.es.