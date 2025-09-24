Sanguijuelas del Guadiana abren este miércoles la ‘Zona Güertana’ de las fiestas de Santomera

Santomera inaugura este miércoles, 24 de septiembre, la ‘Zona Güertana’, un espacio destinado al disfrute de vecinos y visitantes durante las fiestas patronales. Y lo hace con el concierto de uno de los grupos del momento: los extremeños Sanguijuelas del Guadiana, que saltarán al escenario a partir de las 22.30 horas; además, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Sanguijuelas del Guadiana está integrado por tres jóvenes músicos –Carlos Canelada, Juan Grande y Víctor Arroba– que, tras iniciarse en la banda municipal de su pueblo, han consolidado un proyecto propio con raíces en la ‘Siberia Extremeña’. Así, su trayectoria combina versiones de grupos como Extremoduro, Triana, Estopa o Nirvana con la creación de composiciones originales que reflejan autenticidad, frescura y compromiso artístico. Esto último ha quedado patente en su primer largo, Revolá (2025), uno de los más reseñados en lo que va de año en nuestro país.

«Su actuación en Santomera permitirá disfrutar a los vecinos de la energía y la cercanía de esta banda emergente, que ha logrado destacar en el panorama musical gracias a su estilo personal y a la fuerza de sus directos», señalan desde el Consistorio, donde recuerdan que, actualmente, superan los 230.000 oyentes mensuales en las plataformas digitales.

Con este concierto, el Ayuntamiento de Santomera da inicio a la programación festiva en la ‘Zona Güertana’, que durante más de una semana acogerá numerosos espectáculos para todos los públicos, entre los que se encuentran tributos a Pereza, Hombres G o El Canto del Loco, jornadas de convivencia para las peñas, el II Local Fest y el FestiBando, con Mike Morato como cabeza de cartel.