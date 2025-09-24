Paco López Mengual vuelve a rendir "homenaje a la oralidad" con su nuevo libro

Tres cucharadas de lentejas. Ese es el título del nuevo libro del escritor y mercero molinense Paco López Mengual, que se retrotrae a su niñez para explicar el porqué del bautismo de este «artefacto literario»: «El autor –señala su editorial, Tirano Banderas– fue un niño flaco y con poco apetito. Su madre debía ingeniárselas a diario para que comiese. Su estrategia consistía en embelesarlo contándole historias, y así, revueltas con las historias, se comía las lentejas».

De ello hablará esta tarde, a partir de las 19.00 horas, en el auditorio de la Fundación Mediterráneo –frente a los soportales de la Catedral de Murcia–, donde presentará este nuevo título en compañía de Victorio Melgarejo y dentro de la programación de la Semana Internacional de las Letras, Exlibris. También justificará la definición de Tres cucharadas de lentejas como «artefacto literario»: «Porque no es una novela, aunque podría serlo; no es un libro de relatos, aunque podría serlo; no es una autobiografía, aunque podría serlo… Nos encontramos ante una catarata de historias verdaderas, por lo que podríamos adscribirlo al género de la narrativa de autoficción», adelantan desde Tirano Banderas.

Así, en el libro hay historias de toda clase: románticas, dramáticas, cómicas… «Aunque prevalecen las de humor», apuntan los organizadores del acto. Al final, son narraciones escritas «dentro de esa tradición literaria española que comenzó con Cervantes y que encontró su cenit con el cineasta Luis García Berlanga al hablarnos de asuntos muy serios pero desde la comedia». También por ello, Tres cucharadas de lentejas es un «homenaje a la oralidad», esa tradición mediterránea de transmitir historias de padres a hijos, de generación en generación; de contar historias en las calurosas noches de verano en los corros formados en las puertas de las casas.