Molina celebra (y premia) el teatro joven

La Concejalía de Educación y Cultura de Molina de Segura, encarnada en la edil María Hernández, presentó este martes la quinta edición de su Premio Joven de Teatro. En el marco del festival de artes escénicas de la localidad –que arranca hoy–, pretende promover la participación cultural entre los jóvenes del municipio.

De hecho, Hernández estuvo acompañada por, entre otras personalidades, la representante de los centros educativos implicados, Margarita Muñoz, profesora del IES Cañada de las Eras. Y es que los alumnos de este y el resto de institutos participantes serán espectadores, pero también jurado, de un certamen que cuenta con tres obras finalistas.

La primera es Contra Ana (29 de septiembre), de la compañía madrileña La Contraria, reciente Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación; la segunda, Bodas de sangre. El musical (30 de septiembre), de la murciana Agosto del 36, que reinó en los Azahar, los premios de artes escénicas de la Región, y la tercera, De mujeres y brujas, La Celestina, de la gaditana El Aedo Teatro, que utiliza la obra de Fernando de Rojas para reflexionar sobre el papel de la mujer en las artes y la literatura.