La vanguardia de la experimentación sonora, en Murcia

La Asociación Intonarumori, apoyada y acogida por el Centro Párraga de Murcia, celebra esta semana –jueves y viernes– la segunda edición del Fasme, el Festival de Arte Sonoro y Música Experimental de la capital del Segura. Se trata, según apuntan sus organizadores, de una cita que consolida a la ciudad «dentro del mapa nacional de las músicas contemporáneas más innovadoras», y lo hace tras el «éxito» y el «lleno absoluto de público» conseguido en 2023.

Ahora, tras un año en barbecho, el Fasme regresa con una programación concentrada en dos intensas jornadas que combinarán conciertos, talleres y actividades abiertas para la difusión y experimentación sonora. «Contamos con una infraestructura profesional y técnica avanzada en lo que respecta al sonido, la imagen y el montaje», apuntan desde Intonarumori, quienes aseguran que todo en este festival está diseñado para «maximizar la experiencia artística y, por supuesto, de público».

Los invitados

Así pues, estamos ante un festival sumamente vanguardista e integrador por el que pasarán artistas de referencia nacional y destacados actores de la escena local. Todos ellos compartirán espacios, ideas y sonidos –entre ellos y con el público– en el Centro Párraga, aunque también hay programada una presentación en el Conservatorio Superior de Música de Murcia ‘Manuel Massotti Littel’. En concreto, Fasme II apuesta por «un cartel de excelencia» que incluye a Josep Lluis Galiana, Edith Alonso & Elena Juárez, Ice McYlon (Arturo Yelo) & Friends, Iván Puñal & Red Kite y un homenaje especial al pionero Isidoro Valcárcel Medina.

Además, como actividades complementarias, en el Espacio 1 del Párraga se celebran dos talleres relacionados con la improvisación libre: ‘El gran juego de la deriva sonora’, dirigido por el propio Galiana, y ‘Cuerpo y sonido: Explorando la improvisación en la danza’, con Empar Estellés y Sergio Sánchez, culminando ambos con audiciones públicas dentro del propio festival. Otra actividad complementaria es la que tendrá lugar, precisamente, en el Conservatorio: la presentación de libros y discos que protagonizarán la editorial Edictòralia y la discográfica Liquen Records.

El programa

La primera entrada del programa es el taller de improvisación libre de Galiana, que tendrá lugar durante la mañana del jueves –desde las 10.30 horas– y que requerirá de inscripción previa, con un coste de 20 euros por persona (15 en caso de personas en situación de paro). Y por la tarde, a partir de las 16.30 horas, se celebrará el otro taller, el de ‘Cuerpo y sonido’, en identicas condiciones de inscripción. Ambos se harán en el Espacio 1 del Párraga, mientras que la presentación del catálogo de Edictoràlia y Liquen Records está prevista a las 17.00 horas en el Conservatorio, con entrada libre.

Los conciertos arrancarán por la noche en el Espacio 0, primero de la mano de Galiana (20.00 horas) y, a continuación, con Edith Alonso y Elena Juárez como protagonistas (21.30 horas). Mientras que el viernes se celebrará el homenaje a Isidoro Valcárcel (19.30 horas) y, de nuevo a las 20.00 y a las 21.30 horas, tendrán lugar las actuaciones de Ice McYlon & Friends e Iván Puñal con Red Kite, todos en el Centro Párraga y con entrada libre hasta completar aforo.