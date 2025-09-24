Arde Bogotá se cuela en la academia de Operación Triunfo

Arde Bogotá han entrado por sorpresa en la academia de Operación Triunfo. Durante el reparto de temas del pasado martes, Noemí Galera y Manu Guix adjudicaron uno de los emblemáticos temas de banda, 'La Salvación', a dos de los concursantes.

Serán Guille Toledano (23 años, de Guadalajara) y Tinho (21 años, A Coruña) quienes tendrán que defender a dúo la canción de los cartageneros en la gala 2 del próximo lunes. Ambos jóvenes parecían conocer el tema y se tomaron con ilusión la elección, una buena actitud para iniciar los ensayos que se prolongarán a lo largo de la semana, hasta el 29 de septiembre, cuando harán la actuación definitiva, en la que se jugarán salvarse y continuar en el programa o salir nominados y dejar en manos del público su expulsión del mismo.

Por todos es sabido que cuando una canción se cuela en el repertorio de Operación Triunfo llega a un nuevo público que quizá antes no la conocía, así que, aunque a este potente tema de Arde Bogotá no le hace falta difusión precisamente, es de esperar que en la última semana aumenten las reproducciones.

Cada vez que enfoquen los ensayos de los dos jóvenes en el canal 24 horas de OT será una oportunidad para que los fans del programa conozcan más la canción, especialmente en los dos pases de micro del jueves y el sábado, que se emiten a las 20.00 horas en Prime Video.

Resto de temas para la gala 2

El primer tema desvelado fue el que abrirá la próxima entrega de Operación Triunfo con los concursantes cantando en grupo 'It's a Sin' de Pet Shop Boys.

Por lo demás, la gala 2 del talent show contará con los dos primeros tríos de la edición: Olivia, Salma de Diego y Laura Muñoz interpretarán 'If you could read my mind', de Gordon Lightfoot; mientras que Guillo Rist, Carlos y Max harán lo propio con 'Bye Bye Bye', de NSYNC. Intentando salvarse de la expulsión, Iván Rojo cantará 'It's my life' y Claudia Arenas prestará su voz al mítico 'El sitio de mi recreo'.

Cristina y Téyou por su parte interpretarán 'Dance Crip' de Trueno, María Cruz y Crespo 'Clavaíto' (Abraham Mateo y Chanel) y Judith y Lucía Casani 'En cambio no' (Laura Pausini).