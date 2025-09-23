The Secret Party regresa a Murcia con una programación de música electrónica, arte y cultura en el Auditorio de Fofó

Murcia volverá a vibrar con una nueva edición de 'The Secret Party' el próximo 4 de octubre, un festival que transformará el Auditorio de Fofó en un epicentro de experiencias.

Se trata de una cita multidisciplinar donde se encontrarán los sonidos de la música electrónica con la gastronomía, talleres familiares, artes visuales y un mercado de moda y artesanía local.

El evento tendrá lugar desde las 12.00 hasta las 23.30 horas, ofreciendo sesiones de DJs con instalaciones de videoarte, espectáculos de luz láser y actividades para todas las edades.

El cartel estará encabezado por artistas como theBasement, colectivo destacado en la escena electrónica a nivel nacional y organizador del afamado festival Días de Campo.

Les acompañarán Dubnium Showcase, Selu, Ocio Bar Showcase, Cinema Paradisco y otros artistas invitados, ofreciendo un recorrido por estilos que van desde el dub y el house hasta el funkhouse, los breaks y los remixes.

Además de la programación musical, The Secret Party ofrece un espacio de creatividad y convivencia con instalaciones de videoarte a cargo de Pecado Pixelado, tatuajes en directo, talleres infantiles y familiares (collage, textil lab, Montessori, maquillaje creativo) y un mercado de ropa de segunda mano y artesanía.

La propuesta gastronómica girará en torno a una zona verde en los alrededores del Auditorio del Parque de Fofó, con food trucks y zona de aperitivo.

The Secret Party nace con la intención de mostrar el lado bueno de la electrónica en un formato que mantiene la esencia musical pero suma valores de comunidad, inclusión, sostenibilidad y respeto vecinal.

Se trata de un festival pensado tanto para los amantes de la electrónica como para familias que buscan compartir un día diferente. El proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia y Estrella de Galicia y con el impulso de Suricatta Entertainment, promotora cultural responsable de propuestas como El Jardín Secreto, Bando Funk o The Xmas Edition.