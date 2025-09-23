Una nueva edición de ‘En ocasiones veo cortos’ llama al talento del terror en Cartagena

Halloween volverá a celebrarse en Cartagena desde lo audiovisual. El Ayuntamiento de la localidad ha convocado la undécima edición del Certamen de Cortos de Terror ‘En ocasiones veo cortos’, uno de los platos fuertes del programa especial de actividades que organiza el municipio para la víspera de Todos los Santos.

El certamen, que cada año atrae a los aficionados al género del terror, se celebrará el viernes 31 de octubre en el salón de usos múltiples del Centro de Recursos Juveniles. Allí, el público podrá disfrutar de una selección de cortometrajes que explorarán las múltiples facetas del miedo y el suspense, desde el terror psicológico hasta el horror más clásico, con la proyección de las obras finalistas.

La convocatoria se divide en dos secciones. La Sección Principal, abierta a creadores nacionales e internacionales, premiará con 600 euros al mejor cortometraje elegido por votación del público asistente. La Sección Jóvenes de Cartagena, dirigida a realizadores locales de entre 14 y 30 años, busca potenciar el talento emergente del municipio y otorgará una tarjeta regalo valorada en 250 euros al trabajo ganador, seleccionado por un jurado designado por la organización.

Los cortometrajes deberán tener una duración máxima de 15 minutos, estar producidos después de enero de 2024 y presentarse en castellano o con subtítulos en castellano. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 13 de octubre de 2025 a las 23.59 horas, a través de la plataforma digital Movibeta.