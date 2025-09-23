Iron Maiden volverán el año que viene a la Región

Dos años después, Iron Maiden volverán a la Región. Una de las bandas más importantes de la historia del heavy metal –con Metallica, quizá, como único rival, y con el permiso de lo pioneros, Led Zeppelin, Black Sabbath y poco más– volverá a confiar en la murciana Madness Live!, la mayor promotora del género en nuestro país. Y lo hará, en esta ocasión, como gran cabeza de cartel de la próxima edición del Rock Imperium de Cartagena, que tendrá lugar del 3 al 5 de julio. Porque da igual a quien más confirme el equipo de Juan Antonio Muñoz: nadia va a bajar a la 'Dama de Hierro' de lo más alto.

Y eso que los organizadores prometían estos días que la quinta –la de este año– sería "la edición mas ambiciosa" de un festival que ha contado con bandas de la talla de Scorpions, Deep Purple y Kiss, hace dos años (tal vez la más alta cota alcanzada hasta el momento por el festival de la ciudad portuaria). Pero, visto lo visto, no exageraban... Además, Bruce Dickinson, Steve Harris y el resto de la banda no están solos en este primer avance del cartel: los power-metaleros Sabaton y los norteamericanos Trivium, que figuran entre los padres del metalcore, también visitarán la Trimilenaria el próximo verano.

rpck / Presentación del festival Rock Imperium de Cartagena, este martes

Las tres bandas –los Maiden y estos últimos– debutarán en Cartagena, pero también hay algún viejo conocido de nivel en este primer 'golpe' del Rock Imperium. Es el caso de los también escandinavos H.e.a.t., punta de lanza del revival del hard rock y el glam de los ochenta en el viejo continente, y que volverán a la ciudad portuaria en unos meses después de dejar un gratísimo sabor de boca en 2024.

A la convocatoria del festival también se apuntan los góticos neerlandeses The Gathering y los progresivos norteamericanos Queensrÿche, de la corte de Dream Theater y Fates Warning. Y completan este primer y potente avance los italianos Lacuna Coil, las inquietantes Dogma y Crimson Glory, además de las japonesas Hagane y Triskel.