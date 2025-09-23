Los espejos de Antonio Machado inauguran ExLibris

La nueva edición de ExLibris –la Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia– ya funciona a pleno rendimiento. Ayer dio el pistoletazo de salida de su programación, y lo hizo enlazando con el pequeño aperitivo que adelantó el pasado día 18 de septiembre con la inauguración, en el Claustro de La Merced, de la exposición Antonio Gala, eterno y de cristal.

Ha sido otra exposición la que marque el inicio de la agenda de este evento literario que traerá a Murcia, en tan solo una semana, a más de 130 autores repartidos en 80 eventos: Antonio Machado, laberinto de espejos, que podrá verse en la Biblioteca Regional de Murcia hasta el próximo 2 de octubre.

Parte de la muestra que se puede ver en la Biblioteca Regional. / Juan Carlos Caval

Esta exposición itinerante, creada por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía a través del Centro Andaluz de las Letras y comisariada por Rafael de Cózar, llega a Murcia para conmemorar el setenta aniversario de la muerte del poeta sevillano. La exhibición realiza «un recorrido visual, conceptual y poético por la figura del poeta sevillano, abordando su pensamiento, su estética y su compromiso ético, invitando al visitante a adentrarse en los reflejos y contradicciones de un autor que, como pocos, supo habitar el tiempo con profundidad crítica y ternura lúcida», detallan desde Hay un tigre detrás de ti, organizadores de la programación.

Programación para hoy

Como será lo propio hasta el próximo día 28 de septiembre, la Semana Internacional de las Letras afronta hoy una jornada con una decena de actividades.

La programación comenzará a las seis de la tarde en la Biblioteca Regional con el ciclo ‘Autores de éxito’, que reunirá al poeta Diego Roel para la presentación de su libro, El cazador suelta en el aire su corona, con la caravaqueña Carmen María López López, también poeta. Media hora más tarde, en el Centro de Interpretación de Madina Mursiya (en Santa Eulalia), la autora Blanca Cher se dará cita con Diego Avilés, Victoria del Amor y Mariano Aparicio Solano para un coloquio literario. A la misma hora será, en el Hemiciclo de la Facultad de Letras, la mesa redonda Literatura narrativa con José Antonio Molina, Bernar Freiría, Pedro H. Martínez, Vicente Llamas y Santiago Delgado.

El salón de actos del Moneo acoge la presentación de un libro de textos a Mari Trini

A las siete, en el salón de actos del Moneo, Dionisia García, Soren Peñalver, Pedro López Morales, Marisa López Soria, Leo Martagón Martínez y Gonzalo Pérez-Miravete Mille se reunirán para presentar el libro ¿Quién no escribió un poema?, de textos dedicados a Mari Trini. A esa misma hora, pero en el Museo Arqueológico de Murcia, se encontrarán Alicia Rico, Azucena Caballero y Caridad Bernal para la mesa redonda Amores bajo sospecha.

El último evento del día llevará a los aficionados de vuelta a la Biblioteca Regional con el acto El Bando Panocho. Historia y Recital. 175 años, que, a las 19.15 horas, contará con Antonio López Vidal ‘El Moreno’, Francisco José Escolar Montoya, Emilio Soler Poveda, Carmen Gallego Sánchez, Juan José Navarro Avilés y José Ángel García.