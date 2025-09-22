The Cat Empire: una noche de acción

Los australianos The Cat Empire repetían en Murcia un año después con un recital audaz y ambicioso; nunca perdieron de vista que la música es la forma más poderosa de conectar. La fuerza contagiosa garantiza alegría y un viaje sonoro a través de una amplia gama de estilos, géneros y emociones. El llenazo era previsible: había expectación, y el público acudió preparado para que deslumbrasen sus sentidos. Se trata de música para cantar, bailar y absorber cada nota mientras uno permite que los ritmos pulsen en el alma. Y de eso saben los de Melbourne.

A lo largo de los años, la banda ha visto una rotación constante de músicos, pero uno de los miembros fundadores y vocalista principal, Felix Riebl, ha permanecido omnipresente, y sigue siendo una pieza clave de este rompecabezas. La formación actual la componen ocho miembros principales (incluido otro fundador, Ollie McGill).

El aire se palpaba con una energía eléctrica, una mezcla de anticipación y fervor, después de que el grupo asturiano Los Acebos dejara caliente el auditorio. No era un concierto cualquiera; era la presentación en vivo de Bird in Paradise, décimo álbum de la banda, del que dejaron caer apenas tres canciones. La obra, según los propios músicos, fusiona el flamenco contemporáneo, la música cubana y el rock australiano. El Murcia Parque se convirtió por unas horas en el epicentro de esa explosión multicultural.

Cuando The Cat Empire salieron al escenario, la atmósfera se transformó. Los dos miembros fundadores, Felix Riebl y Ollie McGill, que lideran esta nueva era de la banda, se presentaron con una formación renovada, pero con la misma esencia inconfundible: teclados, bajo, batería, guitarras —a veces con matices flamencos—, percusiones y un trío de atractivos y sensuales vientos —The Empire Horns— entrelazados en una danza sonora invitaban al movimiento, con una potentísima sección rítmica. Dios mío, había tambores por todas partes.

El concierto fue un viaje sin escalas por la discografía de la banda. No faltaron los clásicos que han cimentado su leyenda, como The Chariot, Hello o Two Shoes, coreados a pleno pulmón por un público que demostró conocer cada frase. La maestría de la banda para navegar entre géneros era asombrosa: del frenético ska y el funk de sus inicios a los nuevos ritmos latinos y las melodías más reflexivas del nuevo álbum.

Los nuevos temas, que enfatizaron la apertura continua de la banda a nuevas influencias (inclinándose más hacia el afrocubanismo), se integraban perfectamente en el repertorio, demostrando la versatilidad y atrevimiento de The Cat Empire. Así, La Gracia desató una auténtica fiesta, con su ritmo contagioso y la interacción del público, gracias a las intrincadas líneas de percusión profundamente rítmicas de Daniel Farrugia y Neda Rahmani (en las percusiones se alternaron casi todos los músicos). Comenzaron evidenciando su lado más potente y rockero con Blood on the Stage, mientras que Hello y How To Explain tenían arranques de inspiración salsera.

Lo más fascinante del directo de The Cat Empire es que va más allá de un simple concierto. Es una celebración de la música, de la vida y de la conexión humana, una verbena global. Irradian una energía arrolladora, y se nota que disfrutan cada segundo en el escenario. Felix Riebl, con su carisma innato, lleva la batuta animando al público a ser parte del espectáculo.

Los momentos más cercanos culturalmente llegaron con ¡Qué será ahora!, una de las piezas en castellano que los australianos suelen regalar al público hispano, y Candela, basada en el encantador clásico cubano de Buena Vista Social Club.

Las influencias de la música latina están el ADN de la banda, así como el ska, el reggae, el funk y el rock, pero su lenguaje musical se expande constantemente, y cruza fronteras mientras celebran el arte de vivir la vida al máximo. How to Explain personificó a la perfección ese estilo que desafía los géneros. El clásico riff de piano de montuno flamenco, interpretado por Ollie McGill, proporcionó la columna vertebral rítmica de la canción, que reforzó su mensaje principal: simplemente no puedes no bailar en un concierto de The Cat Empire.

El vocalista Felix Riebl – su voz suena como una mezcla improbable de Robert Wyatt e Ian Dury aunque a él parece que le gustaría más ser Manu Chao- interactúo activamente con el público, y destacó especialmente en algunos favoritos del personal, como Brighter than Gold y Two Shoes.

Desde el arranque la energía fue en aumento. Entre efluvios marihuaneros, la gente coreaba con ganas Oscar Wilde o Prophets in the Sky, estallando de euforia con himnos como Brighter than gold, donde los vasos de cerveza volaban por los aires. En la recta final sonaron Rock’n’Roll o Still Young, que volvió al estilo de alta energía por el que The Cat Empire son famosos; una canción llena de ostentosas melodías de metales y ritmos irresistibles, todo en busca de la fiesta definitiva.

La fusión de estilos mantuvo a todos en movimiento hasta el final. Una noche de acción. Generaron seísmos con su verbena multicultural, repleta de abundante pachanga manonegrera y «vibes» positivas.

Por favor, que nadie hable de apropiación cultural ni nada parecido, la música está ahí para contaminarse, pero sobre todo para transmitir sensaciones. Divertidos como unos Madness de las antípodas, The Cat Empire siguen siendo una fuerza imparable.