Puerta Grande para Ureña y Ortega en Lorca

Lorca volvió a demostrar cómo con trabajo, seriedad y constancia se puede recuperar una plaza y una afición. Más de tres cuartos de entrada en el Coso de Sutullena, con ampliación de aforo, llegando a las 5.000 localidades.

Un mano a mano entre Paco Ureña y Juan Ortega, saliendo los dos por la Puerta Grande, ante un encierro de Álvaro Núñez de buena presentación y juego, salvo el blando del cuarto.

Paco Ureña toreando de rodillas en un derechazo. / Enrique Soler

Gran juego ofreció el primero de la tarde en el que Paco Ureña pudo lucir y gustarse en una faena de menos a más. Discreto con el capote y en los quites. Fue con la franela donde destiló aroma en una faena variada y donde sobresalió un natural memorable, abrochando con manoletinas. Estocada certera tras pinchazo. Oreja.

Ureña firmó una última faena plena de torería, poder y emoción, asomando el toreo de perfume Ortega no da pases, sino que acaricia la embestida del toro

Mejor Ureña con el capote y en el quite por chicuelinas en su segundo. De rodillas templó al burel en el toreo en redondo. Después y a compás abierto, trazó una faena con derechazos y naturales lentísimos, a manos bajas. Lástima que el toro no tuviera mayor transmisión. Estocada recibiendo en el rincón. Dos orejas y aplausos al toro.

Violento de embestida el último de Ureña en el capote y en los petos, hasta caer en la muleta de Ureña, que lo suavizó y templó, firmando una faena plena de torería, poder y emoción, asomando incluso el toreo de perfume. Pinchazo y media trasera. Oreja tras enfriar el puntillero al público.

Juan Ortega acarició la embestida del toro

Sin fijeza salió el primero de Juan Ortega, que pasó de largo en el capote y en los primeros compases con la muleta, condición que mantuvo hasta que Ortega con maestría lo fue metiendo en la canasta. Ortega no da pases, sino que acaricia la embestida del toro. La faena, de esas que calibra el aficionado puro, quien después de una casi entera en la suerte natural y en terrenos del toro, le pidió la oreja, que paseó con orgullo.

Juan Ortega desmayando la figura en un derechazo / Enrique Soler

Lección de honradez de Ortega en su segundo, un toro muy protestado por blando y en el que el de Triana ahí estuvo en la cara intentando sacarle faena, aunque fuera a media altura. Palmas y saludos por su entrega.

Incómodo el que cerró plaza, a pesar de apretar en el caballo, añadiendo algo de picante cuando el sevillano Ortega le presentaba la franela, con ese sello tan personal. De poco valió el arrimón, ni el comienzo agarrado a tablas. Estocada certera que vale una oreja.