Esta es la programación completa de La Disquera, la fiesta murciana de la música independiente

El Cuartel de Artillería acoge este sábado más doce horas de música independiente ininterrumpidas en este encuentro de sellos discográficos independientes que ha sido bautizado como La Disquera. Esta primera entrega (aunque ellos hablen de una "edición cero") arrancará este 27 de septiembre las 11.30 horas en el patio de este enclave murciano y acogerá, además de conciertos de bandas locales y nacionales que crean desde la independencia, un conjunto de charlas sobre industria musical impartidas por profesionales, firmas de discos, un mercado de merchandising... En resumen, un menú completo para celebrar, y sobre todo reivindicar, la escena fonográfica independiente. Todo ello, además, gratuito y abierto a todo el que quiera acercarse.

Son diez los sellos que se darán cita en La Disquera murciana: los proyectos locales Son Buenos, La Semilla, Grabaciones Vistabella, Perdición y Hurrah, y los nacionales Calaverita Records, Humo Internacional, Lunar Discos, Murmullo y Spicnic. En los dos escenarios de los que dispondrá el evento, cada uno de ellos hará de este encuentro un escaparate de lo que tiene en su haber... y algo más, puesto que dentro de la programación aparecen diversas actuaciones sorpresa de las que no se ha desvelado nada aún, apelando a la curiosidad de los aficionados.

Horarios de los conciertos

La inauguración del evento será a las once y media de la mañana en el Escenario EFI, donde media hora después los dará el pistoletazo de salida a esas doce horas de música sin interrumpciones Airin.wav, una joven artista murciana cuyo pop de dormitorio es soñador, difuso y a la vez lánguido y cortante. A las 12.45 horas tomará el escenario vecino, nombrado La Disquera, Higinio presentando el EP Asuntos propios. La atención volverá al Escenario EFI a la una y media para ver a la primera de las bandas que han redondeado el cartel gracias a la convocatoria abierta para grupos (a la que, a pesar de la poca antelación, se presentaron casi 40 proyectos musicales): Esnupi, un proyecto divertido y amable a medio camino entre Elche y Murcia.

Ya a la hora de comer, a las 14.15 horas, Joaquín Talismán y Los Chamanes tomarán el Escenario La Disquera, donde a las cinco y media de la tarde podrá verse a la otra banda salida de ese llamamiento abierto a grupos sin sello: Regular Crowd, un proyecto de rock entre amigos originado en la pedanía murciana de La Alberca. Sabino López, artista reinventado de alma mod que publicará el debut de su nuevo proyecto este mismo mes, arrancará la tarde en el vecino Escenario EFI a las 18.00. El rock 'n' roll de los madrileños Linze tomará las tablas del Escenario La Disquera a las 18.45 para enganchar con el concierto del prestigioso músico cartagenero Fernando Rubio cuando el sol empiece a dar tregua, a las 19.30 horas.

El camino hacia el cierre lo encarará A Mares a las 20.15 en el Escenario La Disquera, proyecto de la joven cantautora murciana Patricia Zamora: dramática y sensible, está dando los primeros pasos de su presentación en público con solidez y electricidad. Dará el relevo al synth-pop de la mallorquina Sofía, que clausurará el Escenario EFI a las 21.00. El fin de fiesta se dará en el escenario vecino con los conciertos de los malagueños Victorias (21.45 horas), la dupla de proyectos locales Sistema Nervioso & Palomo Palomo (22.30 horas) y, para poner el broche a esta edición cero, los también murcianos Pieles Sebastian (23.35 horas).

Acústicos y charlas

Espolvoreado en el horario hay un buen puñado de breves actuaciones en acústico: Goblin a las dos de la tarde, Victorias a las tres, Aurora Plazza a las tres y cuarto, y tres actuaciones sorpresa, apariciones que se mantienen sin desvelar hasta las cuatro de la tarde. Serán los más curiosos los que descubran qué se ha guardado bajo la manga la organización de este evento el que, además, se grabará en directo un programa del podcast Indie FM en el Escenario EFI a las 16.15 horas.

Pero no solo de conciertos vive un encuentro de sellos independientes: si se quiere hacer industria, hay que tejerla, y por eso La Disquera ha planteado un programa de charlas y formación que contempla cuatro coloquios abiertos, como el resto de su programación, a todos los interesados. A las 12.45 horas, Andrea González y Bruno Laencina impartirán la charla Comunicación creativa de lanzamientos discográficos en tus RRSS, mientras que a las 14.15 horas Music Adders se encargarán de la que lleva por nombre Distribución Fonográfica. El coloquio Emprende tu carrera musical de forma profesional con UFi a través de la autoedición fonográfica independiente, impartido por Sonia Durán Guarasa, Directora UFI (Unión Fonográfica Independiente) será a las 17.15 horas, y el último de estos encuentros, El poder de la difusión: cómo los medios y las plataformas impulsan a las bandas emergentes, tendrá lugar a las 18.45 de la mano de Juanmi López de La Gramola Encendida.