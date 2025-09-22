"Películas como ‘Sorda’ habrían sido imposibles de levantar antes de la unión del sector"

Los hermanos Juan y Pedro Poveda, al frente de la productora audiovisual Twin Freaks, han conseguido lo que para muchos del gremio es el sueño: tener que empezar a ser «cada vez más selectivos» debido a la cantidad de encargos sobre su mesa. Ahora, no les ha caído del cielo: es el resultado de más de una década de trabajo del tándem lorquino, que este año ha visto –y verá– los frutos de su trabajo en varias producciones, especialmente en el formato largo: esta primavera llegó a las pantallas El Instinto (Juan Albarracín, 2025) y este verano Mr. Nadie, la nueva película que Calvo Buttini –del que son asiduos colaboradores– que ningún cine de la Región estrenó entonces pero que podrá verse este viernes en la Filmoteca Regional. Una noche, asegura Juan, que será «un placer».

‘Mr. Nadie’ Miguel Ángel Calvo Buttini, 2025 Proyección: viernes, a las 21.00 horas, en la Filmoteca Regional de Murcia.

¿Qué tal por Twin Freaks? Imagino que enfrascados ya en algún nuevo encargo audiovisual...

¡Sí! Tenemos la suerte de recibir encargos de todo tipo. Cada mes podemos tener un videoclip, un vídeo promocional de una obra de teatro y algún spot. Respecto a la ficción, cada vez tenemos que ser más selectivos, ya que el trabajo que requieren estos proyectos es intenso y sostenido en el tiempo. Algo tenemos, pero lo anunciaremos cuando sea oficial el rodaje.

Lo pregunto porque acaban de estrenar ‘su’ segundo largo en lo que va de año, Mr. Nadie, ¿veremos algún trabajo más de Twin Freaks en lo que queda de 2025? ¿Y el año que viene?

Este año presentamos en Filmin y Amazon el documental ¿A mí quién me cuida?, sobre la excesiva cantidad de horas que dedican los médicos y enfermeros a su trabajo. Dirigen David Perea y María Montoya. Y en breve presentaremos otro documental, La Algameca Chica, sobre el poblado que hay en Cartagena, un espacio único y sobre el que ha puesto el ojo Blanca Pérez de Tudela.

Volvamos a Mr. Nadie. El del próximo viernes en la Filmoteca Regional será un estreno... en diferido, porque la película llegó a los cines comerciales el 14 de agosto, aunque no a los de Murcia. ¿Cómo fue ese estreno oficial? ¿Qué opiniones e impresiones les llegaron?

No pudimos estar en el estreno oficial de Madrid, pero las impresiones fueron muy positivas. En Lorca hicimos una proyección propia y sí pudimos sentir la respuesta del público de primera mano.

Aunque no se vaya a cortar aquí la cinta inaugural de la película, ¿tienen ganas de proyectarla en casa?

Por supuesto. Nosotros siempre hemos apostado por nuestra Región, intentando producir desde aquí, de manera descentralizada, los proyectos que nos apasionan. Y poder proyectar nuestra última coproducción aquí es un placer. Siempre agradecidos a Ángel Cruz por su trabajo al frente de la Filmoteca, apoyando a todos los cineastas de aquí que quieren enseñar su obra a su entorno y público cercano.

Cuéntenos, ¿cómo fue el rodaje y su trabajo en Mr. Nadie? En primavera del año pasado ya estaban en ello...

Efectivamente, se rodó en esas fechas en Madrid, Andalucía y Cataluña. Nuestra participación en esa fase se centró en el making of (editado por Ana García). En postproducción, en cambio, coordinamos la incorporación de nuestra colorista habitual, Sonia Abellán, y de la compositora Alicia Morote.

Para el espectador que vaya a verla, ¿dónde está su sello en este largo? ¿En qué se traduce su papel como productores en el resultado final?

En este caso somos coproductora minoritaria (10%), con una participación menor que la de Salto de Eje, propiedad del director. Aun así, nuestro sello está presente en la postproducción gracias al trabajo de profesionales de nuestra confianza como las citadas Sonia Abellán y Alicia Morote, que forman parte de nuestra familia laboral.

Hacen un equipo de trabajo y creativo muy sólido con Miguel Ángel Calvo Buttini: este es su... ¿tercer? ¿cuarto trabajo juntos?, Cuénteme sobre este tándem que han formado.

Nos conocimos allá por 2015. Contó con nosotros para intentar levantar un documental que finalmente no fructificó, pero al año siguiente rodamos y montamos con él Donde el bosque se espesa, un largometraje que puede verse en Filmin. A partir de ahí colaboramos en un spot, un cortometraje y dos documentales (El Siglo de Galdós y Emilia), hasta llegar a Mr. Nadie. En este último proyecto le pedimos menos participación porque tuvimos un año intenso con los documentales que comentaba antes, aparte de El Instinto, producción murciana en la que teníamos mucho peso.

Además es que no hacen con él trabajos sencillos: se trata siempre de estrenos nacionales (y con apoyos estatales). ¿Qué se siente echando la vista atrás, a los inicios?

Para nosotros Miguel Ángel ha sido un maestro, él nos lo ha enseñado todo del sector cinematográfico. Aunque desde nuestros inicios hemos realizado proyectos por nuestra cuenta con otros directores y equipos, conocerlo a él nos permitió aprender sobre los entresijos necesarios para financiar un largometraje, entre otras muchas cosas.

Cortos, largos, videoclips, documentales, spots... En su trayectoria hay de todo. Imagino que será como preguntarle por su hijo favorito, pero ¿dónde están más cómodos, qué tipo de proyectos están deseando coger cuando cierran un trabajo?

Lo que más nos apasiona es el cine, tanto a mi hermano como a mí. Pero la publicidad le sigue muy de cerca, y mi hermano Pedro es el responsable absoluto en este caso. Realmente es la parte más importante de la empresa, pero nos gusta hacer de todo. Intentamos poner la misma pasión en todos los proyectos que nos llegan.

Y, ya puestos, ¿cómo se compagina todo? ¿Se retroalimentan, o es complicado no volverse loco con tantos formatos en la cabeza?

Como en los diez años que llevamos con la empresa hemos trabajado todos estos productos, no nos supone un esfuerzo extra pasar de uno a otro. Tenemos muy claro el equipo que debe configurarse para cada proyecto según el presupuesto, y con ellos coordinamos todo para que llegue a buen puerto.

El ICA ha ayudado a financiar varios de sus proyectos, ¿cómo es dedicarse al audiovisual, al cine, desde la Región de Murcia?

El ICA, Ayuntamientos, empresas... Les estamos muy agradecidos a todos, porque sin ellos no podrían realizarse trabajos documentales o de ficción con cierta estabilidad. Desde la aparición de Cinemur, la asociación de la que formamos parte, y el trabajo de todos los que la conforman, el sector ha experimentado un crecimiento espectacular que parecía imposible. Películas como Últimas voluntades (Joaquín Carmona Hidalgo, 2023), Sorda (Eva Libertad, 2025) o El Instinto habrían sido casi imposibles de levantar sin este tejido asociativo y de apoyo institucional. Ahora todos los murcianos pueden sentirse orgullosos de la presencia casi segura de Sorda en los Goya, donde peleará con pesos pesados de la industria de tú a tú. Nexus, Maskeline, Biopic... y tantas otras siguen abriendo camino para que nuestra cultura se vea representada en el cine nacional e internacional. Ojalá esto continúe y aumente con los años.

Lo pregunto porque, a la vez que se están potenciando las ayudas para la creación, hay películas que no llegan a los cines comerciales de aquí (como os ha pasado con Mr. Nadie), ¿qué nos falta?

Siempre se puede mejorar, obviamente. Pero de lo que teníamos antes a lo que tenemos ahora hay un salto abismal. Nos falta más dinero, y no hablo solo de ayudas: las empresas pueden verse muy beneficiadas por este crecimiento y apoyarnos más. En cuanto a la falta de apoyo de las salas en nuestra Región..., depende al final de si le ven potencial económico a la película. No olvidemos que los cines son un negocio, y si el fin de semana de estreno de nuestro largometraje llegan varios otros de Hollywood o de nuestro país con mucho más dinero para promoción, para nosotros es imposible competir. Sin embargo, las plataformas siempre nos permitirán tener nuestro espacio para que todo el mundo pueda ver los trabajos que realizamos desde aquí y para el mundo.