Ocho obras de artes escénicas competirán en el CreaMurcia 2025

El Teatro Circo de Murcia será escenario, entre el 22 y el 26 de septiembre, de los ocho montajes finalistas de la disciplina de Artes Escénicas de la XXXIII edición del CreaMurcia. Las funciones se celebrarán cada día a las 20:00 horas y la entrada será gratuita, mediante invitación que podrá recogerse en la taquilla el mismo día de la función o a través de las webs www.teatrocircomurcia.es y www.informajoven.org

Con un total de 38 propuestas presentadas este año a la convocatoria, el jurado ha seleccionado ocho finalistas, valorando el riesgo creativo, la solidez de las obras y la capacidad de renovación de los lenguajes escénicos.

La semana se abrirá el lunes 22 con Comeflores, del Colectivo Tralarala, un montaje de títeres inspirado en una fábula onírica que reflexiona sobre la construcción de la identidad y el temor a heredarse a uno mismo. El martes 23 será el turno de Ausencia, de Antrios Teatro, que también se vale de títeres y máscaras expresivas para narrar una historia sensible de amor, memoria y pérdida. Ese mismo día subirá al escenario Machine!, de Winter Speaks Co., una pieza de danza que explora la relación del cuerpo con las nuevas formas de vida tecnológicas.

El miércoles 24 se presentará Los ojos de las ovejas parecen puertos USB, de la compañía Joaquín Alcántara, construida a base de escenas breves que cuestionan la decisión de tener hijos en un contexto de precariedad. La jornada se completará con El Toreador, de Noe Villahoz, una adaptación con acento popular y costumbrista que dialoga con las tradiciones y pasiones colectivas. El jueves 25 llegarán otras dos propuestas. Por un lado, Niño de Agua, de La Cafetera, que plantea un viaje simbólico por el mar, la ausencia y la búsqueda de la propia identidad. Por otro, Sexy Ubú: Make Ubú Great Again, de Traspasarte, un espectáculo híbrido y frenético que satiriza el poder, la imagen y las obsesiones colectivas. La final del viernes 26 la pondrá Important People, de The Humildest Teatro, una obra que reflexiona en clave satírica sobre el éxito, las apariencias y la soledad que deja tras de sí la necesidad de «ser alguien».

El jurado que ha seleccionado estas ocho propuestas ha estado presidido por Juan Albaladejo y compuesto por Paco Maciá, Nieves Pérez Abad, Pilar Pelegrín y Raquel Sastre, con Mari Luz Cano como secretaria. Sofía López-Briones, concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, ha declarado: «El Teatro Circo se convierte esta semana en el escaparate de un talento que tiene mucho que decir y mucho que ofrecer a Murcia y al circuito escénico».