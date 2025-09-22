La nueva edición de ExLibris convierte a Murcia en la capital literaria del Mediterráneo

Murcia se convertirá durante una semana en capital literaria del Mediterráneo gracias a la VIII edición de ExLibris, Semana Internacional de las Letras, que celebra su nueva entrega con más de 70 actividades en 16 sedes y la participación de 150 escritores, editores, traductores, periodistas y artistas. El encuentro se ha consolidado ya como una de las grandes citas culturales del sur de Europa.

El festival abrirá oficialmente hoy lunes, y se prolongará hasta el domingo 28. Como preludio, el Claustro de La Merced acoge la exposición Antonio Gala. Eterno y de cristal, abierta hasta el día 25, que propone un recorrido temático por la vida y la obra del autor cordobés y rinde homenaje a su memoria literaria.

La programación de ExLibris 2025 se articula en ciclos temáticos que ofrecen miradas muy diversas: homenajes a Borges, literatura y erotismo, espiritualidad, vínculos entre música y palabra escrita, literatura romántica, voces femeninas, literatura infantil y juvenil o propuestas que llevan los libros a la calle. Presentaciones, mesas redondas, talleres, recitales, conciertos y cine completan una agenda pensada para todos los públicos.

Uno de los momentos más esperados será la entrega de los Premios ExLibris 2025, el jueves 26, que distinguirán al narrador rumano Mircea Cărtărescu, a la Agencia Literaria Carmen Balcells y a la Editorial Larousse. La gala, conducida por Marta Robles y Antonio Botías, contará con actuaciones de AMAGO, El Otro Paraíso, Ada Ulises y la Cuadrilla de Torreagüera.