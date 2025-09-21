Los museos regionales abren el curso con nuevas propuestas educativas

Los museos de la Región de Murcia estrenan el curso con un amplio programa de actividades dirigido a todas las etapas escolares. Talleres, itinerarios y experiencias inmersivas permitirán a los alumnos viajar a la Prehistoria, descubrir la Murcia islámica, explorar la tradición pictórica murciana o acercarse al arte moderno desde nuevas perspectivas. La programación forma parte del plan educativo 2025-2026 impulsado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, que busca acercar a los más jóvenes al patrimonio artístico, cultural y arqueológico. Entre las novedades destaca una nueva edición del proyecto Apadrina una pieza del museo, que dará mayor protagonismo al alumnado en la presentación de sus trabajos.

El Museo Arqueológico de Murcia (MAM) vuelve a ser un punto de encuentro para escolares de Primaria y Secundaria. Los alumnos podrán experimentar cómo era la vida en la Prehistoria, conocer los atuendos y accesorios de la Antigüedad o ponerse en la piel de un arqueólogo.

Como novedad, se incorpora el recorrido 'Los secretos de la cocina del pasado', diseñado para tercero y cuarto de Primaria. A través de piezas cerámicas, utensilios y representaciones artísticas, los estudiantes descubrirán qué se comía en las antiguas civilizaciones, cómo se preparaban los alimentos y qué valor social y cultural tenía la gastronomía.

Paisajes y colores

El Museo de Bellas Artes de Murcia (MUBAM) propone itinerarios didácticos centrados en la naturaleza y el paisaje en la pintura, en la música y los colores, así como en escenas de ocio y tiempo libre.

Además, se han diseñado recorridos monográficos en torno a la vida y obra de destacados artistas murcianos como Juan de Vitoria, Pedro de Orrente, Villacis, Salzillo, Valdivieso o Martínez Pozo, que permitirán a los alumnos situar la tradición pictórica local dentro de un contexto más amplio.

Murcia islámica

El Museo de Santa Clara adapta su programación a todas las edades. Los más pequeños (4 y 5 años) disfrutarán de la teatralización Visitamos el museo, descubrimos un palacio, mientras que en Primaria se abordará la vida cotidiana medieval a través de utensilios y el uso de especias como el azafrán, el tomillo o la hierbabuena.

La propuesta para Secundaria se centra en el urbanismo y la arquitectura de la antigua Madina Mursiya, mientras que Bachillerato profundizará en el arte y la arquitectura islámica.

En Mula, el Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo ofrece talleres sobre los motivos decorativos de la cerámica íbera y propone recrear escenas de la vida cotidiana en formato cómic, conocer rituales y actividades económicas o participar en juegos de palabras vinculados a piezas singulares.

Por su parte, el Museo Regional de Arte Moderno (MURAM), en Cartagena, adapta sus actividades al nivel educativo. Los más pequeños se acercarán al arte a través de 'Music-Arte', una experiencia que combina música y artes visuales. En Primaria, la propuesta es 'Retratos modernos', centrada en la evolución del retrato y la construcción de la identidad. Secundaria y Bachillerato, por su parte, recorrerán la historia del arte moderno con 'Ide-Arte': del realismo a la abstracción.

El proyecto 'Apadrina una pieza del museo' se consolida como una de las iniciativas más participativas. Cada clase, tras visitar un museo, elige una obra o pieza arqueológica para trabajarla durante el curso en distintos contextos (histórico, cultural, económico o geográfico).

Con el apoyo de sus docentes y la orientación de los guías de los museos, los estudiantes desarrollan investigaciones creativas y multidisciplinares. El trabajo culmina con la exposición pública de los resultados en el propio museo, convirtiendo a los alumnos en divulgadores del patrimonio.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 17 de octubre y las plazas se adjudicarán por orden de llegada.

Museos inclusivos

El programa educativo refuerza también la accesibilidad y la inclusión. Todos los museos regionales ofrecen visitas adaptadas a escolares con necesidades educativas especiales, así como propuestas específicas para distintos colectivos.

El MURAM, el Arqueológico de Murcia y el Cigarralejo organizan actividades dirigidas a personas con discapacidad visual, mientras que el MUBAM mantiene su programa para personas con Alzheimer. Además, continuará la oferta de visitas guiadas para personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social, que incluyen talleres adaptados.

Estas iniciativas se consolidan gracias a la colaboración con asociaciones, centros especiales y colectivos organizados, con el propósito de abrir los museos a todos los públicos. n