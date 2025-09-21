Enloquecer por un instrumento musical

Vive, desde hace años, en Cabezo de Torres, donde tiene su taller, pero es de Cañada de la Cruz, en el municipio de Caravaca. Vino de familia humilde, arraigada en el campo, y a los diez años le regalaron una guitarra y eso le cambió la vida para siempre. Me encuentro con Ángel Martínez Gómez, Ángel Gómez de Guillén, como se hace llamar profesionalmente. Estudió Diseño Gráfico y trabajó durante 17 años en el ramo de las artes gráficas. Luego reseteó su vida y se dejó llevar por su pasión desde niño: la guitarra. Lo que no pudo evitar es su vena artística, así que lo suyo no solo es destreza, paciencia y técnica, aprendida de grandes maestros y talleres de lutería, sino un derroche de primor que cada vez es más demandado por los músicos profesionales.

"Mi especialidad —me dice— es restaurar guitarras antiguas, instrumentos barrocos, guitarros y piezas fundamentalmente del siglo XIX, hacer copias de ellas, con sus mismas peculiaridades y con las mismas maderas, y también la construcción de guitarras clásicas, a medida, porque muchos intérpretes quieren un determinado sonido o unas medidas adaptadas a sus manos o al tamaño de sus dedos". La conversación me demuestra que habla con pasión y lo vive, pero, sobre todo, que ha estudiado e investigado en su oficio, continuando con una tradición de siglos en todo el levante español.

Su taller está repleto de herramientas, guitarras en proceso, plantillas y maderas. Allí se aísla del mundo y dice que, si no fuera por su niña pequeña: "Me perdería irremediablemente en mi trabajo, construyendo instrumentos o restaurando uno muy valioso y antiguo. Hay gentes que han perdido la cabeza por un instrumento, que se han hipotecado por comprar una guitarra antigua y única, como aquel músico de la serie 'Doctor en Alaska', que enloqueció por la belleza y el sonido del violín, un Guarnerius, de Maurice…". Una coincidencia, por cierto, que aquella mítica serie Northern Exposure, de los años 90, sea la serie preferida e inolvidable tanto para Ángel como para mí: "La he visto infinidad de veces y mi mujer me la regaló en DVD".

Me sigue contando, con brillo en los ojos, que de la abundancia del corazón habla la boca: "Me gustan especialmente los instrumentos tradicionales, sobre todo los del sureste español y esos del siglo XIX. Me dedico a hacer una recopilación de todo lo referente a ellos, a documentarme; es un patrimonio que hemos de conocer y de poner en valor. Estos instrumentos de cuerda barroca son un patrimonio único en el mundo, tienen una personalidad muy diferenciada, tanto por las formas como por las maderas y los procesos utilizados". Con entusiasmo me va explicando las clases de guitarras de la época: atiplada, requintada, tenor, animera, mayor… guitarra de órdenes… y me dice que cada vez se va protegiendo más este patrimonio: "La gente, cuando busca una guitarra, ya no quiere una cualquiera, ya no basta con que sea buena, ni que esté construida en serie. Cada vez se buscan más las guitarras artesanas, las guitarras de unas maderas específicas, las formas de la época barroca o clásica, etc. Todo influye en el timbre que se consigue, empezando por la madera, si es de ciprés o de palosanto y cuál es el proceso de curación de la misma".

Ya quedan muy pocas guitarras originales de aquellas épocas, lo que las hace muy valiosas y dignas de estudio y catalogación: "Incluso cada zona tenía su manera de afinarse y de tañer. Cada instrumento tenía un contexto en el que se tocaba, un rito, unas fiestas, una temperatura de la zona y de la época del año… Es un mundo apasionante". Me doy cuenta de que el trabajo de construir guitarras no es ajeno a los procesos actuales de recuperación de las tradiciones, de la autenticidad y de la memoria, y me insiste en que no todo está en recuperar los repertorios, sino en otras cosas como los instrumentos y los contextos. Ángel sabe bien que el mundo cuadrillero actual valora cada vez más estas cosas; él es, además de lutier, uno de ellos: toca con los Animeros de Cañada de la Cruz y con los Animeros de la Compañía de Caravaca. "Ahora se toca de nuevo con instrumentos restaurados o con instrumentos construidos al modo antiguo. Se trata de devolver dignidad a aquellas cuadrillas que se habían perdido o que habían perdido parte de su patrimonio. Hubo una época en que estas cosas no se valoraban; hasta los propios músicos las menospreciaban, creyendo que esto era cosa de viejos. Ha sido mucha la gente que ha contribuido a mirar este mundo como un arte y un patrimonio a revitalizar: Manolo Luna, Tomás García, Julio Guillén y otros muchos".

Me enseña el proceso de fabricación de las distintas partes de la guitarra; le pregunto sobre la roseta de la boca, esos adornos de taracea en torno a esa ventana redonda en la caja de resonancia. Me confiesa: "Yo no hago más de nueve guitarras al año. Esto es artesanía pura. Hay guitarras que se anuncian como artesanas, algunas muy reconocidas, y realmente están hechas en serie o con parte del proceso en serie. Además, también arreglo desperfectos y restauro otras, por antiguas o por accidentes". Y me cuenta muchas más cosas que me interesan: "Yo sigo aprendiendo cada día, mantengo mucho contacto con grandes maestros lutieres: Paco Chorovo, Carlos Juan Busquiel, Stephen Hill, Oscar Muñoz o Pavel Gavryuskov; fundamentalmente, me interesa la escuela granadina de luthería. En guitarra hay que hablar de Antonio de Torres, un almeriense del s. XIX que es como el Stradivarius de la guitarra, conocido en todo el mundo y que aquí, salvo por el Museo de la Guitarra de Almería, prácticamente no se conoce. Joseh Pagés, gaditano, también del XIX, es otro de los grandes referentes mundiales en la construcción de guitarras".

Nuestro lutier termina hablándome del Festival Internacional de Guitarra de Mula, cuyo primer premio otorga una guitarra realizada por él: "Es un privilegio en ese entorno del Claustro del Convento de San Francisco, un gran festival que viene dirigiendo sabiamente Ramón Vergara". Luego me cuenta otras cosas, que oye mucha música y muchos podcasts, que el último libro que se ha leído era de Italo Calvino, que su Macondo particular, donde se retira, es Cañada de la Cruz y que nada le gusta más que estar con su hija. Beatus ille.